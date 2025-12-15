Violencia y homofobia extrema en directo en 'La casa de los gemelos': la vergonzosa e intolerable agresión de Labrador a Cherilyn Divine
El reality expulsa de inmediato a José Labrador tras un episodio de tensión que derivó en ataques físicos y comentarios homófobos hacia la nueva concursante
Carlos Merenciano
La madrugada terminó de forma abrupta en 'La casa de los gemelos' con una decisión que nadie esperaba. La organización anunció la expulsión disciplinaria de José Labrador después de un enfrentamiento con Cherilyn Divine que obligó a intervenir al equipo de seguridad y dejó imágenes de extrema tensión en la casa.
¿Quién es Cherilyn Divine?
Vayamos por partes. La cuestión es que ayer se producía en 'La casa de los gemelos 2' la entrada de un nuevo integrante. Como es normal se ha mantenido en secreto hasta que la persona ha llegado a la casa, y hemos podido ver de sorpresa que se trata de la tiktoker y creadora de contenido, Cherilyn Divine.
Cherilyn es una conocida drag queen que cuenta con más de 45 mil seguidores en TikTok y más de 80 mil en Instagram, y ahora entraba en 'La casa de los gemelos 2' para poner todo patas arriba. Porque es sabido que no mantiene buena relación con La Falete (otra de las participantes del reality), y es que Cherilyn también es de carácter fuerte y de precisamente no callarse nada.
Violencia y expulsión a Labrador
Antes de la discusión, soltó diferentes comentarios respecto a varios de los concursantes, incluyendo a Labrador, lo que hizo que este perdiera la paciencia y se le fuera por completo la situación. Le tiró la comida a la cara y posteriormente le quitó la peluca a la tiktoker. Falete fue la primera que entró a separar, y menos mal, porque la cosa podía haber acabado mucho peor.
La seguridad de la Casa de los Gemelos entró para calmar a Labrador y los gemelos comunicaron la expulsión definitiva. Algo que ha levantado mucha polémica tras las anteriores agresiones en las que no se tomaron este tipo de medidas. "Una cosa es hacer el show.. y otra cosa es tener un odio real, homofobia y transfobia. Eso no lo vamos a consentir".
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- María José, interina en Andalucía: 'Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
- Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
- La reposición al culto de la Macarena arrasa en televisión con más de 146.000 espectadores de 19 países diferentes
- La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes