Violencia y homofobia extrema en directo en 'La casa de los gemelos': la vergonzosa e intolerable agresión de Labrador a Cherilyn Divine

La madrugada terminó de forma abrupta en 'La casa de los gemelos' con una decisión que nadie esperaba. La organización anunció la expulsión disciplinaria de José Labrador después de un enfrentamiento con Cherilyn Divine que obligó a intervenir al equipo de seguridad y dejó imágenes de extrema tensión en la casa.

¿Quién es Cherilyn Divine?

Vayamos por partes. La cuestión es que ayer se producía en 'La casa de los gemelos 2' la entrada de un nuevo integrante. Como es normal se ha mantenido en secreto hasta que la persona ha llegado a la casa, y hemos podido ver de sorpresa que se trata de la tiktoker y creadora de contenido, Cherilyn Divine.

Cherilyn es una conocida drag queen que cuenta con más de 45 mil seguidores en TikTok y más de 80 mil en Instagram, y ahora entraba en 'La casa de los gemelos 2' para poner todo patas arriba. Porque es sabido que no mantiene buena relación con La Falete (otra de las participantes del reality), y es que Cherilyn también es de carácter fuerte y de precisamente no callarse nada.

Violencia y expulsión a Labrador

Antes de la discusión, soltó diferentes comentarios respecto a varios de los concursantes, incluyendo a Labrador, lo que hizo que este perdiera la paciencia y se le fuera por completo la situación. Le tiró la comida a la cara y posteriormente le quitó la peluca a la tiktoker. Falete fue la primera que entró a separar, y menos mal, porque la cosa podía haber acabado mucho peor.

La seguridad de la Casa de los Gemelos entró para calmar a Labrador y los gemelos comunicaron la expulsión definitiva. Algo que ha levantado mucha polémica tras las anteriores agresiones en las que no se tomaron este tipo de medidas. "Una cosa es hacer el show.. y otra cosa es tener un odio real, homofobia y transfobia. Eso no lo vamos a consentir".