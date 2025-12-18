Nuevo rumbo
RTVE revoluciona el Benidorm Fest 2026 con un giro histórico tras renunciar a Eurovisión: nuevos premios y una edición "espectacular"
El festival estrena trofeo, amplía la final, tendrá más premios y apuesta por una gran edición centrada en la música.
Carlos Merenciano
RTVE ha presentado este jueves las principales novedades del Benidorm Fest 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del certamen. La quinta entrega del festival llega tras la decisión de la corporación de no participar en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel, lo que ha llevado a reforzar la marca Benidorm Fest con cambios de calado.
“El objetivo es ir a por todas”, aseguró el director de TVE, Sergio Calderón, durante la presentación. “Confirmamos que RTVE es la casa de la música y lo vamos a demostrar”, avanzó, prometiendo una edición “espectacular”. En esa línea, el codirector del certamen, César Vallejo, explicó que los 18 artistas llevan ya varias semanas de ensayos para elevar el nivel musical. “Todo estará más trabajado y brillará más”, afirmó.
Una de las novedades más simbólicas es el cambio de trofeo. El tradicional micrófono de bronce desaparece y será sustituido por ‘La sirenita de Benidorm’, recuperando así el emblema del histórico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. El homenaje a la ciudad se extenderá también al cartel, al escenario y a la narrativa de las galas.
El Benidorm Fest 2026 se celebrará en La 1 los días 10, 12 y 14 de febrero con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus como presentadores. La final contará por primera vez con 12 aspirantes, seis por semifinal, y no con ocho como hasta ahora.
En cuanto a los premios, además de los 150.000 euros para el ganador, habrá dos recompensas adicionales: un viaje a Miami para promocionarse en Univisión y grabar un single, y la grabación de otro tema en los estudios de Spotify en Estocolmo. Los premios se repartirán entre distintos participantes.
Por último, RTVE ha anunciado el calendario de venta de entradas, que comenzará el 22 de diciembre, y la celebración de la primera firma de discos del Benidorm Fest, prevista para el domingo 8 de febrero en Benidorm.
