Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio NocheviejaMultas CartujaCayetana Fitz-James StuartHeraldo MacarenaBorrasca SevillaCese Vicente Fernández
instagramlinkedin

Televisión

¿Quién da las Campanadas de Nochevieja 2025 en cada cadena y desde dónde? Todas las opciones para despedir el año en televisión

Canal Sur emitirá por primera vez la entrada de año desde la nieve

Todas las opciones para ver las Campanadas por televisión

Todas las opciones para ver las Campanadas por televisión / El Correo

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La Nochevieja 2025 vuelve a convertir la televisión en el gran punto de encuentro para millones de espectadores que esperan las tradicionales Campanadas de Fin de Año. Como cada 31 de diciembre, las principales cadenas nacionales y autonómicas ya tienen listos a sus presentadores estrella y las localizaciones desde las que darán la bienvenida a 2026.

Desde la mítica Puerta del Sol de Madrid hasta escenarios emblemáticos de Andalucía, estas son todas las opciones para no perderse las uvas según la cadena elegida.

La 1 y La 2: RTVE apuesta por música y tradición desde la Puerta del Sol

La 1 de TVE emitirá las Campanadas desde la Puerta del Sol, el escenario más emblemático de la Nochevieja española para despedir el año. Después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril decidiera no presentar las campanadas de este año, los encargados de conducir la retransmisión serán Chenoa y los integrantes de Estopa, en una apuesta que combina experiencia televisiva y un fuerte tirón musical.

Estopa y Chenoa presentarán las Campanadas de RTVE

Estopa y Chenoa presentarán las Campanadas de RTVE / El Correo

La 2, por su parte, ofrecerá la misma señal de las Campanadas, compartiendo retransmisión con La 1, como es habitual en RTVE.

Antena 3 y La Sexta: Cristina Pedroche y Chicote repiten desde Madrid

Antena 3 volverá a confiar en una de las parejas más reconocibles de la Nochevieja televisiva: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Ambos darán las Campanadas, también desde la Puerta del Sol, consolidando una fórmula que cada año genera gran expectación.

22/11/2024 Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas de Atresmedia que presentarán Pedroche y Chicote . El actor, director, guionista y productor Santiago Segura será el invitado especial de las Campanadas de Nochevieja que presentarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, laSexta y atresplayer el próximo 31 de diciembre. POLITICA ATRESMEDIA

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. / ATRESMEDIA / Europa Press

La retransmisión podrá verse igualmente en La Sexta, que emite en simultáneo las Campanadas del grupo Atresmedia desde el mismo enclave madrileño.

Telecinco y Cuatro: Sandra Barneda y Xuso Jones se van hasta Formigal

En Telecinco, los encargados de despedir 2025 serán Sandra Barneda y Xuso Jones, una combinación que mezcla veteranía televisiva y frescura. Como es habitual en Mediaset, la cadena apuesta por una localización alternativa a la Puerta del Sol, y este año ha elegido la estación de esquí de Formigal para decir adiós al 2025. Además, comparte la emisión con Cuatro, que retransmitirá las Campanadas en simultáneo.

Xuxo Jones y Sandra Barneda promocionando las campanadas de Tele 5

Xuxo Jones y Sandra Barneda promocionando las campanadas de Tele 5 / Mediaset

Canal Sur: Andalucía da la bienvenida a 2026 desde Sierra Nevada

También desde la nieve, la televisión pública andaluza, Canal Sur, volverá a apostar por un escenario emblemático de la comunidad. Este año, las Campanadas se emitirán desde Sierra Nevada (Granada), con Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero como presentadores. Una propuesta que refuerza la identidad andaluza y ofrece una alternativa diferente a las retransmisiones desde Madrid.

Noticias relacionadas y más

Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero darán las campanadas desde Sierra Nevada

Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero darán las campanadas desde Sierra Nevada / Canal Sur

Además, el plató de Somos Música de Canal Sur se prepara para despedir el año por todo lo alto esta noche, con una gran fiesta musical de más de cuatro horas que se desarrollará en dos partes, una antes de las uvas y otra tras las Campanadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  2. Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026
  3. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
  6. Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 31 de diciembre de 2025
  8. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Aquí no ha pasado nada

Aquí no ha pasado nada

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana
Tracking Pixel Contents