¿Quién da las Campanadas de Nochevieja 2025 en cada cadena y desde dónde? Todas las opciones para despedir el año en televisión

La Nochevieja 2025 vuelve a convertir la televisión en el gran punto de encuentro para millones de espectadores que esperan las tradicionales Campanadas de Fin de Año. Como cada 31 de diciembre, las principales cadenas nacionales y autonómicas ya tienen listos a sus presentadores estrella y las localizaciones desde las que darán la bienvenida a 2026.

Desde la mítica Puerta del Sol de Madrid hasta escenarios emblemáticos de Andalucía, estas son todas las opciones para no perderse las uvas según la cadena elegida.

La 1 y La 2: RTVE apuesta por música y tradición desde la Puerta del Sol

La 1 de TVE emitirá las Campanadas desde la Puerta del Sol, el escenario más emblemático de la Nochevieja española para despedir el año. Después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril decidiera no presentar las campanadas de este año, los encargados de conducir la retransmisión serán Chenoa y los integrantes de Estopa, en una apuesta que combina experiencia televisiva y un fuerte tirón musical.

Estopa y Chenoa presentarán las Campanadas de RTVE / El Correo

La 2, por su parte, ofrecerá la misma señal de las Campanadas, compartiendo retransmisión con La 1, como es habitual en RTVE.

Antena 3 y La Sexta: Cristina Pedroche y Chicote repiten desde Madrid

Antena 3 volverá a confiar en una de las parejas más reconocibles de la Nochevieja televisiva: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Ambos darán las Campanadas, también desde la Puerta del Sol, consolidando una fórmula que cada año genera gran expectación.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. / ATRESMEDIA / Europa Press

La retransmisión podrá verse igualmente en La Sexta, que emite en simultáneo las Campanadas del grupo Atresmedia desde el mismo enclave madrileño.

Telecinco y Cuatro: Sandra Barneda y Xuso Jones se van hasta Formigal

En Telecinco, los encargados de despedir 2025 serán Sandra Barneda y Xuso Jones, una combinación que mezcla veteranía televisiva y frescura. Como es habitual en Mediaset, la cadena apuesta por una localización alternativa a la Puerta del Sol, y este año ha elegido la estación de esquí de Formigal para decir adiós al 2025. Además, comparte la emisión con Cuatro, que retransmitirá las Campanadas en simultáneo.

Xuxo Jones y Sandra Barneda promocionando las campanadas de Tele 5 / Mediaset

Canal Sur: Andalucía da la bienvenida a 2026 desde Sierra Nevada

También desde la nieve, la televisión pública andaluza, Canal Sur, volverá a apostar por un escenario emblemático de la comunidad. Este año, las Campanadas se emitirán desde Sierra Nevada (Granada), con Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero como presentadores. Una propuesta que refuerza la identidad andaluza y ofrece una alternativa diferente a las retransmisiones desde Madrid.

Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero darán las campanadas desde Sierra Nevada / Canal Sur

Además, el plató de Somos Música de Canal Sur se prepara para despedir el año por todo lo alto esta noche, con una gran fiesta musical de más de cuatro horas que se desarrollará en dos partes, una antes de las uvas y otra tras las Campanadas.