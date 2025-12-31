Las 10 series que no te puedes perder este enero

El año 2026 comienza con un enero cargado de series de estreno en las plataformas de 'streaming'. Destacan el misterio de 'Agatha Christie: las siete esferas', el nuevo 'spin-off' de 'Juego de tronos', 'El caballero de los Siete Reinos', y las nuevas temporadas de 'Los Bridgerton' y del frenético drama médico 'The Pitt'. Sin olvidar el último episodio de 'Stranger things' en la misma madrugada del 1 de enero, con el que Netflix pone punto y final a una de sus series más emblemáticas.

MACHOS ALFA Día 9. Netflix Los 'machirulos' en deconstrucción creados por los hermanos Caballero ('La que se avecina', 'Muertos SL') se apuntan ahora a un curso para redescubrir su virilidad. Mientras que Santi (Gorka Otxoa) descubre nuevos modelos familiares, Pedro (Fernando Gil) vive con intensidad la paternidad, Luis(Fele Martínez) debe adaptarse a la carrera como actriz de su mujer y Raúl(Raúl Tejón) tiene una idea para afrontar la crisis de los 40.

THE PITT Día 9. HBO Max Otro día en la ajetreada vida de los médicos del servicio de urgencias del hospital de Pittsburgh, que tienen que hacer malabarismos para sanar a sus pacientes a pesar de los recortes económicos y el estrés. La serie fue una de las grandes triunfadores de los Emmy, ya que se llevó cinco estatuillas. Entre ellas, la de mejor drama, actor principal (Noah Wyle) y actriz secundaria (Katherine LaNasa).

INDUSTRY Día 12. HBO Max. Temporada 4 La retorcida amistad de Harper (Myha'la) y Yasmin (Marisa Abela), las jóvenes tiburones de la empresa de inversiones Pierpoint de la City londinense, vuelve a ponerse a prueba. Mientras la primera se ve arrastrada a la órbita del enigmático ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la segunda navega por su relación con el fundador de la empresa tecnológica, el inestable Sir Henry Muck (Kit Harington).

AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS Día 15. Netflix Adaptación de uno de los libros de la gran dama del misterio. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente —y mortalmente— mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen 'Bundle' Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa. Con Mia McKenna Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest, Ed Bluemel y Nabhaan Rizwan.

EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS Día 19. HBO Max Nueva precuela de 'Juego de tronos', que adapta otra saga literaria de George R. R. Martin. Un siglo antes del nacimiento de Daenerys y Jon Nieve, cuando la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, dos héroes inverosímiles vagan por Poniente: un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (PeterClaffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

GRANTCHESTER Día 20. Filmin. Temporada 10 En 1962, la comunidad de Grantchester, justo al lado de Cambridge, se enfrenta a los cambios sociales de la época, desde la llegada de los primeros ordenadores al papel cambiante de las mujeres. El vicario Alphy Kottaram continúa su labor junto al detective inspector Geordie Keating, abordando nuevos homicidios con su particular visión moral.

THE BEAUTY Día 22. Disney+ Nuevo 'thriller' de Ryan Murphy con ciertas reminiscencias a 'La sustancia'. Cuando varias supermodelos comienzan a morir, dos agentes del FBI (Evan Peters y Rebecca Hall) viajan a París para descubrir la verdad. A medida que profundizan en el caso, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras. Su camino los lleva directamente a un misterioso multimillonario tecnológico (Ashton Kutcher).

MARBELLA. EXPEDIENTE JUDICIAL Día 22. Movistar Plus+. Temporada 2 Alberto Marini y Dani de la Torre, los creadores de 'La unidad', siguen explorando el crimen organizado marbellí en esta serie basada en una idea original de Nacho Carretero y Arturo Lezcano. La gran novedad de esta segunda temporada es el cambio de protagonista y de perspectiva. Natalia de Molina da vida a Carmen Leal, la fiscal antidroga de Marbella, que está decidida a acorralar al polémico abogado César Beltrán, interpretado por Hugo Silva.

TERAPIA SIN FILTRO Día 28. Apple TV+. Temporada 4 El terapeuta en duelo interpretado por Jason Segel que decidió decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa, dejando de lado la educación y la ética, se encuentra gestionando importantes cambios en la vida de varias personas... incluida la suya propia. Repiten actores como Harrison Ford, junto con las incorporaciones de Jeff Daniels y Michael J. Fox.

LOS BRIDGERTON Día 29. Netflix. Temporada 4 (primera parte) La nueva temporada de la serie basada en las novelas de Julia Quinn se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que tres de sus hermanos están ya felizmente casados, él se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada (Yerin Ha) en el baile de máscaras de su madre. La segunda parte de la cuarta temporada llega el 26 de febrero.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

EN FUGA. Día 1. Netflix. 'Thriller' basado en una novela de Harlan Coben. La vida de un matrimonio (James Nesbitt y Minnie Driver) se tambalea cuando su hija desaparece. La encontrarán drogada en un parque y su progenitor entrará en un oscuro submundo que desconocía.

AMOR DE OFICINA. Día 1. Netflix. Una profesional ambiciosa y segura de sí misma vive una noche de pasión inolvidable. El problema es que el hombre con el que la pasa resulta ser su principal rival por el puesto de CEO en la empresa a la que ha dedicado los últimos años de su vida.

EL TIEMPO DE LAS MOSCAS. Día 1. Netflix. Dos expresidiarias se ven en la posibilidad de volver a delinquir tras aceptar un encargo.

LA TIERRA DEL PECADO. Día 2. Netflix. Cuando un adolescente aparece muerto en una granja, una inspectora y su nuevo compañero, recién graduado, se encargan del caso.

AMADEUS. Día 2. SkyShowtime. El ascenso meteórico y la caída de uno de los compositores más emblemáticos de la historia, Mozart. Will Sharpe da vida al músico y Paul Bettany, a su mayor rival, el envidioso Antonio Salieri.

NIBELUNGOS: LA GUERRA DE LOS REINOS. Día 2. Movistar Plus+. Un joven rey quiere como esposa a la famosa reina valquiria con antiguos poderes mágicos.

SPRING FEVER. Día 5. Prime. Al sospechar que su esposo comete adulterio, una mujer contrata a un detective para espiarlo y descubre que el amante de su esposo es un hombre.

ACI. ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL. Día 5. Disney+. Temporada 2.

POIROT. Día 6. Filmin. La serie completa basada en las novelas de Agatha Christie.

CHICAGO PD. Día 7. Calle 13. Temporada 13.

COLEGIO ABBOTT. Día 7. Disney+. Temporada 5 (primera parte).

EL ZORRO. Día 8. AMC+. Serie que reinterpreta la leyenda de Don Diego de la Vega (Jean Dujardin), donde compagina su doble identidad como alcalde de Los Ángeles y defensor de la justicia.

LEGÍTIMA DEFENSA. Día 8. Movistar Plus+. Un recién graduado en Derecho se encarga de un caso de negligencia médica junto a su jefa y un asistente legal. Se enfrentarán a un poderoso y despiadado bufete de abogados y destaparán una conspiración.

ÉL Y ELLA. Día 8. Netflix. 'Thriller' que adapta una novela de Alice Feeney, una de las reinas del misterio actuales. Una periodista (Tessa Thompson) regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia de un asesinato. Al detective encargado del caso (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación .

MIL GOLPES. Día 9. Disney+. Temporada 2. Un año después, Hezekiah es la sombra del hombre que una vez fue, mientras que Sugar Goodson es apartado de su familia y bebe hasta su perdición.

LEY Y ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES. Día 9. Calle 13. Temporada 27

TEHERÁN. Día 9. Apple TV+. Temporada 3. Tamar deberá encontrar la forma de reinventarse y recuperar el apoyo del Mossad si quiere sobrevivir.

FIRE COUNTRY. Día 10. Calle 13. Temporada 3

EL INFILTRADO. Día 11. Prime. Temporada 2. El agente Pine (Tom Hiddleston) se ve inmerso en una peligrosa misión para destapar una conspiración internacional.

PRIMAL. Día 12. HBO. Temporada 3. Animación.

TELL ME LIES. Día 13. Disney+. Temporada 3

DEPARTAMENT AMADES. Día 13. 3Cat. En una oficina de la Generalitat, el Departament de Folklore i Tradicions es en realidad una agencia encubierta que mantiene a raya a los personajes fantásticos del folclore catalán que viven entre nosotros.

VANGUARD. Día 13. Filmin. Basada en hechos reales, es el 'biopic' de Jan Stenbeck (1942-2002), uno de los hombres más ricos y polémicos de Suecia y fundador de los periódicos gratuitos 'Metro'.

HIJACK (SECUESTRO EN EL AIRE). Día 14. Apple TV+. Temporada 2. Un tren subterráneo de Berlín y sus pasajeros son tomados como rehenes.

TASKAREE: LA RED DEL CONTRABANDO. Día 14. Netflix. En el exigente mundo de las aduanas aeroportuarias, el superintendente Arjun Meena lidera un equipo de élite que actúa como la primera línea de defensa del país frente al crimen internacional.

UCO: LAS HORAS CLAVE. Día 15. Prime

LA FAMILIA UPSHAW. Día 15. Netflix. Temporada 7 (última)

EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA. Día 15. Netflix. Anime. En el Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa llega a la ciudad para estudiar arte y acaba en la misma órbita que un joven aristócrata con un gran talento.

¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR? Día 16. Netflix. Un intérprete multilingüe recibe el encargo de trabajar para la superestrella internacional Cha Mu-hee.

OBITUARY. Día 19. AMC. Temporada 2

BRIGHT MINDS. Día 19. Cosmo. Temporada 6

EL ROBO. Día 21. Prime. 'Thriller' británico de atracos protagonizado por Sophie Turner, una de las estrellas de 'Juego de tronos'. Interpreta a la empleada de una gestora financiera que se ve inmersa en un complejo robo que apunta directamente a los fondos de pensiones de miles de personas. El caso lo lleva un inspector que no pasa por su mejor momento por culpa de su adicción al juego.

LAS GOTAS DE DIOS. Día 21. Apple TV+. Temporada 2. Camille e Issei se enfrentan a su reto más peligroso hasta la fecha: descubrir el origen del mejor vino del mundo.

BAILANDO SOBRE HIELO. Día 22. Netflix. Las tres hermanas Russo son las herederas de una dinastía de patinaje artístico en decadencia.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO. LA SERIE. Día 25. Atresplayer. Comedia inspirada en la saga de películas de Santiago Segura, pero con nuevos actores. Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a ella le ofrecen el trabajo de su vida en la 'app' Conchy, toda la familia decide mudarse. Él, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, pero pronto descubrirá que no es tan fácil como se había imaginado.

PUTAIN. Día 27. Filmin. Cuando Gigi descubre que su madre está saliendo de nuevo con su ex, con quien compartió su adicción a las drogas en el pasado, le plantea un ultimátum: su hijo o su amante. Como ella se niega a elegir, Gigi decide irse de casa y abrirse camino en las frías calles de Bruselas.

WONDER MAN. Día 28. Disney+. Un aspirante a actor que quiere impulsar su carrera se entera de que un legendario director está preparando una nueva versión de la película de superhéroes 'Wonder Man'.

THE DEATH OF BUNNY MUNRO. Día 30. SkyShowtime. Tras el suicidio de su esposa, Bunny Munro (Matt Smith), un mujeriego vendedor a domicilio de productos de belleza, se convierte en el único responsable de su hijo pequeño.

VAKA. Día 30. Prime. Una mortal epidemia de insomnio se extiende por Estocolmo (Suecia).