Pánico en 'El Desafío' con un concursante al límite tras quedar sepultado por arena: "¡No puedo respirar!"

Anoche 'El Desafío' vivió un momento que dejó al público con el corazón en un puño durante la última gala. El influencer Daniel Illescas protagonizó lo que muchos ya están calificando como el escapismo más peligroso y extremo de toda la historia del programa, una prueba en la que estuvo a punto de ser sepultado por 1.500 kilos de arena mientras intentaba abrir tres candados en una urna. Según confesó el propio participante, “Es una de las cosas más bestias que he hecho nunca”, dejando claro lo duro que fue el reto para él.

Desde el principio, la prueba fue un suplicio: Illescas entró en una caja transparente llena de arena con un tiempo límite de seis minutos y apenas podía ver lo que hacía. La presión aumentó cuando su propia abuela presenció el reto desde el plató, lo que obligó al influencer a mantener la calma y no caer en el pánico. En sus palabras, “Estoy nervioso y no puedo entrar en pánico”, mientras luchaba por liberar los candados y mover la arena que le impedía avanzar.

El momento cumbre llegó cuando, entre esfuerzo y dificultad, Illescas gritó “¡Tengo la máscara llena de arena! ¡No puedo respirar!”, uno de los instantes más angustiosos que se recuerdan en el concurso. Pese a todo, siguió adelante y logró abrir el último cerrojo con apenas un minuto y medio en el reloj. Ya fuera de la urna, confesó de nuevo “No puedo respirar”, mientras recibía atención y agua tras haber tragado arena por la nariz y la boca.

El presentador Roberto Leal describió la escena como aterradora para el equipo y el público por igual, asegurando que Illescas había estado literalmente al límite: “Este hombre estaba tragando y respirando tierra…”, y que en un momento llegó a pensar que pediría ser rescatado.