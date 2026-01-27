Votación clave
Javier Ruiz alerta en 'Mañaneros 360' de todo lo que está en juego si caen el decreto ómnibus y las pensiones: "Están en el aire"
El periodista ha advertido que no solo están en juego las pensiones en la votación de hoy
Kevin Rodríguez
El pleno del Congreso de esta tarde somete a votación la subida de las pensiones que el Gobierno fijó en un 2,7%. Ante el rechazo de PP, Vox y Junts, lo más probable es que el decreto ómnibus caiga y esta subida no se materialice, así que Javier Ruiz ha explicado en 'Mañaneros' qué más hay dentro de ese decreto.
"A esta hora están en el aire las pensiones, pero no solo las pensiones", comenzaba diciendo el presentador. "La batalla está siendo el contenedor, la ley que incluye esta subida y el PP dice 'vamos a votar que no'", ha continuado explicando.
"Esa ley, como casi todas las ocasiones se engloba dentro una cosa que quienes hacen información parlamentaria conocen como ley ómnibus. Y el PP dice 'pensiones sí, pero dentro del ómnibus no'", ha puntualizado sobre la postura de los de Feijóo.
"Ahora mismo las pensiones no subirían y si esto no sale adelante, decaen las pensiones, pero caen muchas otras medidas", ha concluido Ruiz al mismo tiempo que daba paso a Adela González para que detallase alguna de ellas en la pantalla.
"Así es en ese Real Decreto van otras medidas que tienen que ver con el escudo social como las excepciones fiscales de las ayudas por incendios forestales del pasado verano y la DANA", ha comenzado detallando.
"Además, el Gobierno quiere prorrogar (en el decreto ómnibus) el bono social eléctrico y la prohibición de cortar los suministros en los hogares más vulnerables y en esa misma línea, el decreto ómnibus prorrogaría la moratoria de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional al dejar sus viviendas", ha apuntado González.
"También en juego las jubilaciones de los bomberos forestales que piden que sus periodos laborales cuenten como etapas más largas para retirarse antes y por último, dejaría de aplicarse el 15% de rebaja fiscal hasta un máximo de 20.000€ para coches eléctricos nuevos, un incentivo fiscal que también se aplicaría a infraestructuras de recarga y las inversiones que se utilizan en energías renovables", ha concluido la presentadora.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
- El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 26 de enero de 2026
- Méndez Núñez, el tranvibús o Plaza Nueva: obras a contrarreloj en el centro de Sevilla para llegar a Semana Santa
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte