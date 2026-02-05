Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca LeonardoCierre muro defensaNueva borrascaPartido Betis-AtléticoGeólogos GrazalemaCaída GiraldaHay clase por lluvia en AndalucíaSevilla normalidad clases
instagramlinkedin

En 'La revuelta'

David Uclés responde a Pérez-Reverte tras su rechazo a las jornadas sobre la Guerra Civil: "No puede vetar a alguien que no quiere ir"

El escritor respondió con humor a la tensión surgida tras su renuncia a unas jornadas sobre la Guerra Civil y las críticas del autor de 'Alatriste'.

'La revuelta'

'La revuelta' / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

David Uclés visitó anoche 'La Revuelta,'el programa de David Broncano en La 1, para hablar de su nuevo libro La ciudad de las luces muertas y no pudo esquivar la polémica reciente con Arturo Pérez-Reverte, que había estallado tras su decisión de no acudir a unas jornadas culturales en Sevilla.

En tono distendido, el autor de novela relató cómo se produjo el desencuentro y bromeó sobre la situación: “Ahora me odian y me han vetado, pero no puede vetar a alguien que no quiere ir a un sitio”, dijo provocando las risas del público.

Uclés explicó que declinó la invitación a las jornadas tituladas “1936: la guerra que todos perdimos” porque no compartía el lema del evento, defendiendo que “La sufrimos todos, pero no la perdimos todos”, tras dedicar 15 años de investigación a la Guerra Civil.

El escritor también contó que su decisión llevó a que otros invitados se bajaran del programa y que finalmente se aplazara hasta octubre, con algunos nombres ya anunciados para entonces.

Noticias relacionadas

Además de la broma, Uclés dirigió un mensaje conciliador a Pérez-Reverte: “No era por ti, era por mí ... No te guardo rencor y espero que las jornadas vayan súper bien”, dejando claro que no guarda animadversión personal pese a la controversia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  2. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  3. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  4. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  5. El agua se está perdiendo y es una pena': agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla
  6. Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
  7. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  8. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez

Así han sido las evacuaciones en varios municipios españoles tras la borrasca Leonardo

Así han sido las evacuaciones en varios municipios españoles tras la borrasca Leonardo

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río

Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan el Bizcocho y el Molina en el Falla? Orden de actuación de hoy 5 de febrero

Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan el Bizcocho y el Molina en el Falla? Orden de actuación de hoy 5 de febrero

Rafa Castaño, ganador de "Pasapalabra": "Sigo siendo el mismo de siempre, no tengo ni una casa más grande ni un coche mejor"

Rafa Castaño, ganador de "Pasapalabra": "Sigo siendo el mismo de siempre, no tengo ni una casa más grande ni un coche mejor"

Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera

Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera

Sigue la lluvia este viernes en Sevilla: a qué horas lloverá con más fuerza

Sigue la lluvia este viernes en Sevilla: a qué horas lloverá con más fuerza
Tracking Pixel Contents