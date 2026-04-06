Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maestranza MoranteDirector aeropuerto SevillaLuces y sombras Semana SantaHoras de lluvia en SevillaVuelta entrenamientos IscoToros en SevillaCorte A-49Denuncia Santo EntierroRomería del RocíoCorte calle ImagenCuando empieza la Feria
instagramlinkedin

'El tiempo justo'

Irene Rosales, fichaje bomba de Joaquín Prat como respuesta a los ataques de Kiko Rivera

La ex de Kiko Rivera se incorpora al programa de Joaquín Prat en plena tormenta mediática

Irene Rosales.

Irene Rosales. / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Irene Rosales ha decidido no quedarse callada y en pleno huracán mediático tras los ataques de Kiko Rivera en ‘De Viernes’, la sevillana ha dado un paso al frente y ha cerrado un fichaje clave en Telecinco que va a dar jugosos titulares.

La excolaboradora regresa a la pequeña pantalla como nueva integrante de ‘El tiempo justo’, el magacín vespertino que presenta Joaquín Prat, en un movimiento que muchos interpretan como una respuesta directa —aunque silenciosa— a su expareja, que después de su polémica entrevista, se ha justificado.

El timing no es casual. La incorporación de Irene Rosales llega apenas días después de que Kiko Rivera protagonizara una de sus intervenciones más polémicas en televisión, cargando duramente contra ella y también contra Jessica Bueno.

Las declaraciones del DJ —en las que cuestionaba su actitud y lanzaba acusaciones relacionadas con el dinero y la convivencia— provocaron un auténtico terremoto mediático y una oleada de críticas en redes sociales.

La incorporación de Rosales a ‘El tiempo justo’, el programa de actualidad y crónica social de las tardes de Telecinco, la sitúa de nuevo en primera línea televisiva, después de su entrevista en 'De viernes' el pasado mes de marzo.

De esta manera, Telecinco ha sabido aprovechar el enorme interés generado por el conflicto con Kiko Rivera para reforzar uno de sus formatos de tarde, incorporando a una figura que está en el centro de la conversación.

Una relación destruida

Tras su separación en 2025, ambos intentaron mantener cierta cordialidad por el bien de sus hijas, pero la situación ha ido deteriorándose progresivamente hasta llegar a un punto de ruptura total.

Noticias relacionadas

Las diferencias sobre la custodia, los aspectos económicos y la vida personal de cada uno han terminado por dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet confirma las lluvias en Andalucía: serán al menos dos días con bajadas de hasta 11 grados de golpe
  2. Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto
  3. Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV el regreso de Morante en la Maestranza este Domingo de Resurrección
  4. Operación retorno de Semana Santa: un accidente provoca retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y hay atascos en la A-49
  5. Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea
  6. Luces y sombras en la Semana Santa 2026: una celebración brillante que recupera la normalidad pero con déficit en la organización
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de abril de 2026
  8. El regreso de Morante abre el telón en la Maestranza este Domingo de Resurrección: vuelve a latir la octava maravilla del mundo junto a Roca Rey y David de Miranda

Olga Holguín presentará en la Feria de Abril de Sevilla “Castella 5 lustros”, el libro homenaje a la trayectoria de Sebastián Castella

Olga Holguín presentará en la Feria de Abril de Sevilla “Castella 5 lustros”, el libro homenaje a la trayectoria de Sebastián Castella

Amazon hace limpieza de almacén y rebaja las Skechers que combinan con todo 25 euros (y más ofertas)

Amazon hace limpieza de almacén y rebaja las Skechers que combinan con todo 25 euros (y más ofertas)

La Fundación Cajasol adelanta la Feria de Abril con el ciclo Preludio de Feria en Sevilla: conciertos, actividades y programación completa

La Fundación Cajasol adelanta la Feria de Abril con el ciclo Preludio de Feria en Sevilla: conciertos, actividades y programación completa

Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este martes 7 de abril según la Aemet

Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este martes 7 de abril según la Aemet

Un juzgado ordena la apertura de diligencias contra el PSOE de Sevilla y Demetrio Pérez por un presunto caso de acoso en la Diputación

Un juzgado ordena la apertura de diligencias contra el PSOE de Sevilla y Demetrio Pérez por un presunto caso de acoso en la Diputación
Tracking Pixel Contents