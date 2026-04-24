Momento incómodo
Tensión entre Pablo Motos y Karra Elejalde en 'El Hormiguero': "No me ha parecido una broma"
Pablo Motos aprovechó la presencia de sus invitados para plantearles varias cuestiones sobre 'Ocho apellidos vascos'
Redacción Yotele
Carmen Machi y Karra Elejalde acudieron ayer al plató de 'El Hormiguero' para promocionar el estreno de 'La voz del sol', una nueva película que llegará a los cines el viernes 22 de septiembre. Sin embargo, Pablo Motos aprovechó la presencia de sus invitados para plantearles varias cuestiones sobre 'Ocho apellidos vascos', la comedia que ambos protagonizaron en 2014 junto a Dani Rovira y Clara Lago.
Los actores confesaron que no se esperaban el enorme éxito que iba a tener la película, ya que salieron del primer visionado sin demasiadas expectativas. Sin embargo, las sensaciones cambiaron después del primer pase para el público. "A partir de ahí se duplicaban continuamente los espectadores". "Ibas a un cine multipantalla y solo había 'Ocho apellidos vascos', no había entradas", recordó la actriz.
Fue en ese instante cuando Elejalde soltó un comentario para intentar cambiar el rumbo de la entrevista. "Y hemos venido a promocionar otra", dejó caer entre risas ante un Motos que se excusó como pudo: "Bueno, pero podemos... Ahora hablamos de la otra". "Es que con esta va a pasar lo mismo", comentó Machi para destensar el ambiente.
"Era una broma, a mí me parece fantástico que hablemos de lo que queráis", apuntó entonces el actor sin convencer demasiado a Motos: "A mí no me ha parecido que estuvieses hablando de broma". "A mí me parece que la has tirado...", reconoció el presentador de 'El Hormiguero' mientras Elejalde insistía en que no iba en serio. "Es que a él le jode que esté hablando yo", bromeó Machi para ponerle un toque de humor al asunto.
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