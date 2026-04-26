Juan y Medio da el salto a la televisión gallega: anuncia que hará una versión de su programa de Canal Sur

La Tarde, aquí y ahora, el programa presentado por Juan y Medio que triunfa en las tardes de Canal Sur sonará en gallego y se emitirá en las televisiones gallegas. El presentador, que también produce este espacio televisivo, anunció este viernes que seguirá exportando el formato a más rincones de España y tendrá su propia versión en la cadena gallega TVG.

"Público, tenemos que alegrarnos porque nos hemos librado de un puñado de compañeros", bromeaba Juan y Medio desde el plató junto a trabajadores que se trasladarán hasta el norte para replicar el programa allí. "Público, se van a Galicia", aseguraba.

Según explicaba el andaluz, que posee los derechos de emisión con Índalo y Media, la productora que él fundó, "el programa se proyecta a Galicia". "Este mismo planteamiento televisivo, igual que se ha hecho en Castilla y La Mancha con Ramón García...saltamos a Galicia", anunciaba durante la emisión de La Tarde, aquí y ahora.

Este programa de Juan y Medio se ha convertido en uno de los emblemas de la televisión pública andaluza, siendo uno de sus programas más reconocidos. Se estrenó en 2009, por lo que cumple casi 20 años en antena, emitiéndose de lunes a viernes a las 15.30 horas, y desde entonces ha ido creciendo hasta el punto de saltar a otras comunidades autónomas.

La Tarde, aquí y ahora ya está en la televisión de Castilla-La Mancha. Lo hizo hace diez años, en 2016 con Ramón García como presentador. Su nombre es En Compañía. Y ahora será cuando llegue a Galicia. Aún no han trascendido más detalles sobre el nombre del programa, los presentadores o cuándo se emitirá, pero trabajadores del actual programa de Canal Sur, como informaba Juan y Medio, ya se están desplazando a tierras gallegas para llevar allí la misma esencia y características del formato.