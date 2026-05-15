Apagón
Una caída de luz interrumpe la emisión de TVE, dejando a 'La hora de La 1' fuera de programación durante 20 minutos
El incidente se ha producido alrededor de las 8:08 horas, obligando a congelar la señal mientras el equipo técnico trabajaba para reiniciar los sistemas.
Carlos Merenciano
TVE ha sufrido este viernes un corte de luz en pleno directo. El incidente se ha producido sobre las 8:08 horas y ha afectado, entre otras instalaciones, al plató de 'La hora de La 1', que en ese momento estaba en emisión, y que se ha quedado sin iluminación principal y únicamente con las luces de emergencia encendidas.
La incidencia también ha tenido reflejo en la emisión. La señal se ha quedado cortada durante unos minutos, mientras el equipo técnico trataba de recuperar el control de los sistemas. Posteriormente, la cadena ha dado paso a publicidad mientras se trabajaba en el reinicio de los equipos.
Han pasado 19 minutos hasta que finalmente se ha solucionado este problema, dando paso de nuevo a la imagen de Silvia Intxaurrondo, que ha explicado lo sucedido: "Son las 8:27 de la mañana. Buenos días de nuevo si se incorporan ahora mismo a la emisión de 'La hora de La 1'. Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión".
Ha sido entonces cuando la periodista ha querido aprovechar para agradecer a todos los trabajadores de la televisión pública por el trabajo que han realizado para que el formato de actualidad volviese a emitir con total normalidad en tan poco tiempo: "Antes de nada, gracias a todos los compañeros de Radio Televisión Española, que han conseguido que 'La hora de La 1' recupere la emisión en tiempo récord. No pueden imaginar la coordinación a la que hemos asistido en este plató, en los controles de realización, en fin, a todos los edificios que implican a Prado del Rey y todos sus profesionales. Gracias, compañeros, por permitir que volvamos a recuperar la emisión".
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