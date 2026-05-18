Shakira se pronuncia tras su victoria contra Hacienda y denuncia una "campaña orquestada" para destruirla: "Nunca existió fraude"

Shakira ha decidido romper su silencio de la forma más demoledora posible, solo unas horas después de que se hiciese pública la histórica sentencia de la Audiencia Nacional que le devuelve 60 millones de euros. Tras casi una década mordiéndose la lengua, la artista ha estallado públicamente para denunciar el "calvario" y la persecución mediática y judicial a la que se ha visto sometida.

En unas declaraciones de concedidas a la revista ¡Hola!, la cantante se ha mostrado más tajante que nunca, apuntando al daño personal irreparable que ha sufrido todo su entorno.

"Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio", ha arrancado con dureza.

Para la colombiana, la resolución judicial no hace más que demostrar lo que ella siempre defendió: "Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto".

El verdadero dardo de la artista ha ido dirigido a cómo se gestionó su caso en los medios de comunicación y los platós de televisión, acusando a la Agencia Tributaria de utilizarla para meter miedo a la sociedad: "Durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado. Utilizaron mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

Shakira ha querido cerrar su aplaudido discurso enviando un mensaje de solidaridad a las miles de personas anónimas que no tienen los recursos económicos que ella tiene para defenderse de una inspección fiscal.

"Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos", ha zanjado la cantante.