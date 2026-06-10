Hollywood en 'El Hormiguero'
Bombazo internacional en 'El Hormiguero': Pablo Motos anuncia la visita exclusiva de Zendaya y Tom Holland
Las estrellas de Hollywood y protagonistas de 'Spider-Man' pisarán el plató de Antena 3 la próxima semana en el tramo final de la temporada
Redacción Yotele
'El Hormiguero' se prepara para cerrar el curso por todo lo alto. El programa de Antena 3, que siempre destaca por contar con los invitados más potentes del panorama nacional e internacional, pisa el acelerador en su recta final de la temporada. En su empeño por sentar en su plató a las celebridades de las que más se habla en todo el planeta, el formato de Pablo Motos ha logrado cerrar una de las entrevistas más cotizadas y esperadas de la televisión actual.
Ha sido el propio Pablo Motos el encargado de desvelar en exclusiva el auténtico bombazo: Zendaya y Tom Holland visitarán el plató la próxima semana. La expectación ante la llegada de la pareja del momento es máxima, un hito que las propias hormigas del programa, Trancas y Barrancas, no han tardado en dimensionar en directo al asegurar que, ahora mismo, "no hay nadie más famoso en el mundo".
Los protagonistas de la saga 'Spider-Man', que arrastran legiones de fans en cada una de sus apariciones públicas, se someterán a las divertidas secciones del espacio de las noches de Antena 3. El presentador valenciano ha mostrado su enorme entusiasmo por tener el placer de entrevistar a estas dos superestrellas de Hollywood, quienes hablarán de sus próximos proyectos cinematográficos.
Con este anuncio definitivo, 'El Hormiguero' vuelve a demostrar su espectacular músculo de producción y su capacidad para atraer al talento internacional más exclusivo. La visita de Zendaya y Tom Holland se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de los grandes eventos televisivos del año, prometiendo regalar a la audiencia de Antena 3 una noche histórica
- Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados
- La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
- El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
- Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
- Semana decisiva para PP y Vox en Andalucía: el Parlamento echa a andar y eleva presión sobre las negociaciones
- Detienen a tres jóvenes por dar una paliza 'de extrema gravedad' a un anciano de 80 años en Los Palacios
- La Casa Hermandad del Rocío de Huelva se vacía antes de su derribo para levantar una nueva gran sede en la aldea almonteña