Tras dos años
María Casado se despide de 'Informativos Telecinco' al borde del llanto: "Espero que pronto nos volvamos a ver"
La periodista ha presentado su última edición este domingo tras anunciar su salida por motivos personales y Carmen Corazzini cogerá su testigo a partir del próximo fin de semana
Kevin Rodríguez
Punto y aparte para María Casado en Mediaset. La periodista ha presentado este domingo 26 de julio su última edición al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', cerrando una etapa de dos años en la cadena principal del grupo audiovisual tras anunciar su decisión de dar un paso al lado por razones de conciliación personal.
Al término de la segunda edición del informativo, la comunicadora no ha podido ocultar la emoción al dirigirse por última vez a la audiencia con la voz quebrada y al borde del llanto: "Bueno... ¿y yo qué les digo hoy? Voy a ser muy breve: Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias por todo y lo más importante: les dejo en muy buenas manos". Tras sus palabras, el pantallón del plató mostraba un significativo "¡Hasta pronto!", en un cálido guiño de todo su equipo de realización.
Un parón condicionado por la conciliación y un relevo veraniego
La salida de Casado llega apenas unos días después de que la propia presentadora emitiera un comunicado aclarando los motivos de este "impimpasse" profesional, provocado por la dificultad de compaginar su día a día entre Málaga y Madrid: "Siento Mediaset como mi casa. Por motivos personales he decidido tomarme un respiro. Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible", señalaba, dejando la puerta abierta a regresar con un formato con otro tipo de exigencia de producción.
Con la marcha de la periodista, Telecinco ya tiene resuelto el relevo inmediato para la franja del fin de semana. Carmen Corazzini, que durante este mes de julio ha estado al frente de la edición matinal, tomará las riendas del espacio de noticias desde el primer fin de semana de agosto. Queda por ver si el grupo mantendrá este movimiento como una solución temporal para el periodo estival o si acometerá un nuevo fichaje de cara al inicio del curso televisivo en septiembre.
Fuente: El Periódico
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