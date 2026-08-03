Cambio de noche
'Romi' estrena nuevo día en Telecinco tras su flojo estreno: así es su nueva estrategia de emisión
La serie protagonizada por María Cerezuela emitirá sus capítulos 3 y 4 este lunes 3 de agosto, en el hueco que deja 'Universo Calleja'.
Carlos Merenciano
Telecinco cambia de sitio 'Romi' solo una semana después de su estreno en abierto. La cadena trasladará la ficción protagonizada por María Cerezuela de la noche del domingo al prime time del lunes, donde este 3 de agosto emitirá los capítulos 3 y 4 a partir de las 23:00 horas.
La decisión llega tras un arranque muy discreto. Los dos primeros episodios de la serie promediaron un 5,7% de cuota y 448.000 espectadores el pasado 26 de julio, unos datos muy ajustados frente a las ofertas de Cuatro y laSexta en esa misma franja. El movimiento se produce además en un momento delicado para Telecinco, que cerró julio con un 7,1% de share. 'Romi' ocupará ahora el espacio que deja libre 'Universo Calleja', cuya tercera temporada terminó el 27 de julio.
Episodios 3 y 4
En el tercer episodio, titulado 'Sigilosa', Romi y Nere investigan el asesinato de la responsable de una asociación de ayuda a personas con discapacidad auditiva, un caso especialmente personal para la protagonista. En el cuarto, 'Hoy, mañana y siempre', Romi afrontará nuevas revelaciones sobre su padre mientras indaga en el robo de un cuadro vinculado a una herencia millonaria.
Con este ajuste, Mediaset intenta dar una segunda oportunidad a la serie en una noche distinta. La evolución de 'Romi' en su nuevo horario será clave para medir si el cambio consigue mejorar el débil estreno de la ficción.
Fuente: El Periódico
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