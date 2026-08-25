La Sexta pierde otro rostro histórico de deportes: Carlota Reig se marcha coincidiendo con la nueva era sin 'Jugones'

La profunda remodelación que vive laSexta en este arranque de temporada sigue saldándose con bajas inesperadas. Si la marcha de Josep Pedrerol y a Mediaset y el consiguiente adiós de 'Jugones' ya supusieron un relevante cambio en la cadena de Atresmedia, el canal despide ahora a otro de sus rostros más emblemáticos. Carlota Reig ha anunciado su salida de laSexta tras dos décadas ligada a la casa, justo coincidiendo con el estreno de la nueva franja deportiva de sobremesa.

Adiós a media vida en la redacción

Reig comunicó su marcha a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde hizo balance de sus 20 años en la cadena —los últimos 12 al frente de laSexta Deportes—, etapa a la que define como "la mitad de mi vida".

La periodista, que arrancó su andadura en 2006, quiso recordar los grandes acontecimientos informativos que le ha tocado narrar desde primera línea: desde grandes citas del baloncesto español y la Champions League hasta los torneos históricos del tenis mundial. “Llegué en 2006 siendo una niña y me despido habiendo cumplido un sueño”, señaló, agradeciendo la confianza de la cadena y el respaldo de sus compañeros en la redacción.

El dominó de cambios en laSexta

La salida de Reig llega en un momento clave de transición para los informativos deportivos del canal. Tras la cancelación de 'Jugones', la cadena ha recuperado este mismo lunes el formato clásico de 'laSexta Deportes' en la sobremesa, aunque con una duración mucho más reducida (unos diez minutos a partir de las 15:10 h) para dar paso a un reajuste general que ha adelantado la emisión de formatos de entretenimiento como 'Zapeando' y 'Más vale tarde'.

Aunque la periodista no ha vinculado de forma oficial su marcha a estos movimientos en la parrilla, esta se produce en medio de esa reformulación y deja a laSexta sin dos de sus rostros históricos en los deportes como han sido Pedrerol y Reig.

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La periodista por su parte, buscará un nuevo reto, como ella misma ha indicado en redes: "Gracias, de todo corazón, a todas las personas que me han dado oportunidades y que han confiado en mí. Ahora toca buscar nuevas aventuras. Vamos".

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