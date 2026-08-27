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Toros

Canal Sur TV retransmite este viernes la feria taurina de Almería con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

El equipo de Enrique Romero en Canal Sur Televisión se encargará de narrar las faenas de la corrida de toros desde Almería este viernes

Plaza de Toros de Almería.

Plaza de Toros de Almería. / JUNTA DE ANDALUCÍA

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ALMERIA

Canal Sur Televisión va a retransmitir este viernes a las 18:50 horas, en directo, la corrida de toros correspondiente a la segunda jornada de la feria taurina en honor a la Virgen del Mar desde el coso de Vílchez, en Almería.

Las figuras de Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado encabezan el cartel de este evento que "promete emoción y memorables faenas para los erales de García Jiménez y Álvaro Núñez", según ha indicado RTVA en un comunicado.

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El equipo de retransmisiones taurinas de Canal Sur Televisión, encabezado por Enrique Romero y acompañado por el maestro Ruiz Miguel y Noelia López, será el encargado de acercar a los andaluces lo que ocurra en el coso almeriense.

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