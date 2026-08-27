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Canal Sur TV retransmite este viernes la feria taurina de Almería con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado
El equipo de Enrique Romero en Canal Sur Televisión se encargará de narrar las faenas de la corrida de toros desde Almería este viernes
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Canal Sur Televisión va a retransmitir este viernes a las 18:50 horas, en directo, la corrida de toros correspondiente a la segunda jornada de la feria taurina en honor a la Virgen del Mar desde el coso de Vílchez, en Almería.
Las figuras de Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado encabezan el cartel de este evento que "promete emoción y memorables faenas para los erales de García Jiménez y Álvaro Núñez", según ha indicado RTVA en un comunicado.
El equipo de retransmisiones taurinas de Canal Sur Televisión, encabezado por Enrique Romero y acompañado por el maestro Ruiz Miguel y Noelia López, será el encargado de acercar a los andaluces lo que ocurra en el coso almeriense.
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