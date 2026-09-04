Crítica televisiva
Manu Sánchez carga contra Ana Rosa e Iker Jiménez por su desembarco en Ceuta: "Acuden al olor a sangre"
El presentador de 'El perro andaluz' también señaló a Carmen Porter durante su monólogo sobre la crisis migratoria y el tratamiento mediático recibido.
Carlos Merenciano
Manu Sánchez abrió la segunda temporada de 'El perro andaluz' con un extenso monólogo dedicado a la crisis migratoria de Ceuta. El presentador aseguró que, pese a encontrarse físicamente en el plató de La 1, emocionalmente continuaba junto a una ciudad que considera su segunda casa: "Hoy no quiero estar aquí, sigo en Ceuta".
El humorista pidió a los partidos que dejaran de utilizar la situación como arma electoral, rechazó el lenguaje bélico empleado para hablar de los migrantes y denunció el papel desempeñado por Marruecos. Sánchez defendió simultáneamente el miedo de los ceutíes y la situación de quienes cruzaron la frontera buscando ayuda.
Un contundente juego de palabras
Su intervención acabó señalando directamente a varios rostros televisivos que se desplazaron hasta la ciudad autónoma. El presentador aclaró que cuando los ceutíes reclaman más medios se refieren a soluciones y efectivos, "no a que vaya Ana Rosa Quintana, Carmen Porter e Iker Jiménez acudiendo al olor a sangre y a todo lo que sea amarillo".
Manu Sánchez remató su crítica con una de las frases más duras del estreno: "Más medios sí, pero menos buitres también". De esta manera cuestionó el tratamiento sensacionalista que, a su juicio, algunos programas estarían realizando de la crisis, así como la llegada de comunicadores atraídos por el impacto informativo de lo sucedido.
Fuente: El Periódico
- Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón
- Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC
- Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: 'Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años
- Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia
- La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años
- De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo
- Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
- Susana Díaz responde a las manifestaciones en toda Andalucía por la crisis de Ceuta: 'Hay que escucharles, se han cometido muchos errores