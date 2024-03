Domingo de Resurrección: Castella y "Raleo" iluminan una tarde marcada por la lluvia y el frío

"Madre mía la que está cayendo, vaya semana llevamos" decía un aficionado minutos antes de comenzar la corrida. Frases como ésta se escuchaban en los alrededores de la plaza, mientras se resguardaban del diluvio que caía media hora antes del festejo. Es un auténtico milagro que se haya celebrado el festejo con total normalidad dado que a las 18.25 estaba cayendo un aguacero sobre el albero maestrante.

La tauromaquia es un arte que juega con la dualidad, la vida y la muerte, o la lluvia y el sol en este caso. A las 18.30 salió el sol por el cielo de Sevilla. Un oasis en mitad del desierto. Ahora la duda estaba en el estado del ruedo después de esa tromba de agua. Los tres toreros salieron junto con sus banderilleros a comprobar el estado del ruedo. Se notaba a Morante preocupado cuando enterró sus tobillos en el centro de la plaza. Todo era una incertidumbre en el tendido.

En ese momento, suena una voz por megáfono: "Por el mal estado del ruedo, tenemos que comunicar que...". El corazón se puso en un puño de todos los asistentes: "que el festejo se celebrará diez minutos más tarde". En ese momento sonó la primera ovación de la tarde. La gente tenía ganas de ver toros en Sevilla.

Ficha del festejo Plaza de toros de Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 31 de marzo, Domingo de Resurrección. Primer festejo de la temporada. Lleno de ‘No hay billetes’. Toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez (3º bis) y sexto de Román Sorando. • MORANTE DE LA PUEBLA, silencio y silencio. • SEBASTIÁN CASTELLA, oreja y silencio. • ROCA REY, oreja y silencio. Incidencias: Antes de comenzar el paseíllo, sonaron los acordes del Himno Nacional de España. Los banderilleros Curro Javier y Alberto Zayas se desmonteraron tras parear al primero. Antonio Joao Ferreira y de nuevo Alberto Zayas hicieron lo propio en el cuarto; José Chacón, en el quinto.

La felicidad por la celebración del espectáculo se notó en los primeros compases. El segundo toro de nombre Raleo le tocó en turno a Sebastián Castella. Un toro de 510 kg, astifino y serio de pitones. Desde salida hizo cosas feas en el capote frenándose en cada embestida. La lidia de José Chacon le vino bien al animal para que fuera rompiendo hacia delante y destacó Rafael Viotti en banderillas. Ya con la muleta, Castella realizó una faena de mucho mérito con un toro muy complicado al inicio. En los doblones por debajo, Raleó ya le prometió guerra al diestro. El de Beziers no se amedrentó.

Lo probó por ambos pitones a base de tesón y de mucha colocación. Raleo no se entregaba, solo cabeceaba y se defendía con violencia. Cada cite era un peligro porque el toro no sabía a dónde iba a embestir. Consiguió enjaretarle una tanda de naturales que hizo sonar a la banda de música. Ya luego siguió con una faena templada muy pulcra sin aspavientos y con un gran acople por ambos pitones. Por momentos, el toro se entregó y terminó hasta embistiendo... Se montó en lo alto con un auténtico faenón para aficionados. Estocada en lo alto y oreja de ley en la Maestranza de Sevilla.

Castella pensativo antes del paseíllo. / Antonio Delgado-Roig

En su quinto toro, el francés quería continuar con su senda del triunfo. Lo intentó desde salida con chicuelinas y con un remate torerísimo. En las banderillas se desmonteró José Chacón con un tercio de banderillas vibrante, buena tarde del coriano. El diestro quería repetir el triunfo del pasado año. Brindó desde los medios al público de Sevilla. Con la muleta no tuvo opción con su oponente. El ejemplar tenía una embestida muy desigual y sin casta ninguna por lo que la faena no cogió vuelo.

La templanza de Roca Rey

Antes le tocaría el turno a Roca Rey. El torero peruano llegaba a Sevilla con la vitola de ser el líder del escalafón. El arrojo y la quietud que tiene el diestro lo convierten en un torero atractivo para los aficionados. Su primer toro fue devuelto a los corrales por poca fuerza. El suplente fue más de lo mismo.

El primer toro del peruano fue devuelto a los corrales por poca fuerza y el suplente fue más de lo mismo.

El peruano fue inteligente y se inventó la faena en los medios. Con la muleta empezó con la mano derecha de forma templada a media altura al son del morlaco. En la tercera tanda le apretó y el toro respondió con humillación y nobleza, pero siempre cogido con alfileres. En ese momento, sonó la música del Maestro Tejera. Hizo una faena muy medida y sabiendo, en cada momento, las dificultades del animal. Se rajó pronto porque le sacó todo lo que tenía. Mató de una estocada en todo lo alto que le sirvió para cortar su oreja.

El tendido agradeció la vuelta al ruedo que dio. Fue un visto y no visto. Muy rápida, teniendo en cuenta del frío que hacía en la plaza. En el último toro de la tarde, Roca Rey lo intentó por ambos pitones pero el toro no tenía ni transmisión ni fuerza. Los aficionados ya estaban pensando en salir de la corrida y no quedarse helados del frío.

El regreso de Morante

El diestro de la Puebla del Río era la gran ilusión del cartel. Morante regresaba a la Maestranza después de causar baja en Nalvalmoral de la Mata y en Almendralejo. Había expectación por conocer el estado de salud del genio de la Puebla. Por desgracia, todo quedó en eso. No tuvo suerte con ninguno de sus oponentes. Sus oponentes, llamados Esaboríos, llevaron el nombre a rajatabla. En el cuarto toro de la tarde hubo un atisbo, como un rayito de luz en mitad del diluvio. El sevillano comenzó con el capote, sin probaduras, toreando por verónicas y sin zapatillas. En la muleta, no hubo ligazón ni los toros se lo pusieron fácil para el triunfo.

Habrá ocasión de testar la evolución del diestro en el abono de la Feria de Abril.