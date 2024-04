Calerito sale a hombros tras cuajar una buena tarde en la Maestranza de Sevilla

Las lágrimas de Juan Pedro García Calerito al recoger su segunda oreja reflejaban la emoción vivida durante toda la tarde. El diestro de Aznalcóllar ha cortado dos orejas en este festejo previo a la feria de abril y le ha servido para salir a hombros por la puerta de cuadrillas.

Una tarde que le servirá de cara a su carrera taurina, ya que hay que resaltar que solo toreó tres festejos en 2023. Por lo que tiene mayor importancia. La naturalidad y la templanza con la que ha andado esta tarde en el albero maestrante es digno de admirar.

Ficha del festejo Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 7 de abril de 2024. Segunda de abono. Corrida de toros. Más de media entrada. Toros de Fermín Bohórquez. • LAMA DE GÓNGORA, ovación tras aviso y oreja. • RUIZ MUÑOZ, silencio tras aviso y silencio tras aviso. • CALERITO, oreja y oreja tras aviso. Incidencias: Los banderilleros Juan José Domínguez y Fernando Sánchez se desmonteraron tras parear al primero.

En el quite al toro de su compañero, ya se le vislumbraron las ganas por triunfar. Tres chicuelinas y una media con mucho aroma sevillano que dejó mella en el tendido. El diestro lidió el toro llamado Noticia, de Fermín Bohórquez, con unas hechuras excepcionales para la Maestranza. Calerito brindó al maestro Espartaco Padre que se encontraba en el callejón.

El toro rindió homenaje a su nombre y embistió con mucha clase por debajo durante toda la faena de muleta. Lo recibió de rodillas con la mano diestra y le enjaretó una buena tanda que sirvió para que el público pusiera toda la atención. Posteriormente, continuó con la mano izquierda y lo entendió a la perfección.

Destacaron varios cambios de mano y pases de la firma. Mató de una estocada entera que le sirvió para cortar la primera oreja de la tarde.

En el sexto toro, quería redondear la tarde y, de esta forma, continuar por la senda del triunfo. Con el capote destacó otro quite por chicuelinas. Brindó al público de Sevilla desde los medios para realizar una faena con mucha precisión y concentración en los vuelos de la muleta. El toro tenía nobleza pero también sus dificultades. Venía mejor en la media distancia y embestía con mayor lentitud por el pitón izquierdo.

Resaltaron varias tandas con la mano zurda que levantaron los olés de la plaza. A la hora de matar, no quería que se le escapara el triunfo. Mató de una estocada suelta y contraria. El toro no caía por lo que tuvo que utilizar el descabello. Acertó a la primera y toda la plaza pidió la oreja con insistencia que le sirvieron para cortar otra oreja. Un grupo de jóvenes lo sacaron a hombros para salir por la Calle Iris.

El sentimiento de Lama de Góngora

Nueve años hace que tomaría la alternativa Lama de Góngora en la Maestranza. Se le ve mucho más maduro y más cuajado a la hora de entender a los toros y dotarle la técnica que necesitan en cada momento.

El torero sevillano ha mostrado una gran voluntad por agradar al público de la Maestranza en el día de hoy. El compromiso con su plaza, como él la llama, es total. En el cuarto toro de la tarde, después de ver cómo su compañero Calerito cortaba la primera oreja no se quería quedar atrás. Se fue a portagayola para recibir a su segundo toro. Se levantó y prosiguió con dos largas cambiadas y varias verónicas desde los medios para rematar con una revolera. El público ovacionó el esfuerzo.

El diestro Lama de Góngora tras la lidia al segundo de los de su lote / Julio Muñoz (EFE)

Con la muleta, realizó una faena de menos a más. Al principio, optó por coger la mano diestra y el toro embistió de forma desigual y no se despegaba del sevillano. Con la mano izquierda se acopló mejor y sonó la música. Ahí, la faena cogió vuelo y Lama de Góngora consiguió los mejores momentos. El toro de Fermín Bohórquez embestía despacio pero con mucha clase, recordando a las faenas mejicanas.

Continuó la faena por la izquierda, dando el pecho y a pies juntos. Estuvo en todo momento arropado por el público sevillano. Siguió los consejos de su apoderado, José Chacón, desde el callejón que le insistía en la mano izquierda. Consiguió matar de una gran estocada que le permitió conseguir una oreja.

Antes, recibió de salida al primer toro de la tarde con un buen ramillete de verónicas. Ahí ya se demostraron las buenas intenciones con las que afrontaba la tarde. Los banderilleros cuidaron en todo momento al cuatreño de Fermín Bohórquez. Fue una gran lidia por parte de los subalternos en la que se desmonteraron Juan José Domínguez y Fernando Sánchez.

Había una gran expectación con la muleta porque el toro auguraba mucha clase y un gran galope. Por desgracia, todo quedó en eso. El toro echaba la cara alta en mitad del muletazo y no pudo lucirse el torero sevillano.

La tarde de José Ruiz Muñoz

José Ruiz Muñoz no ha tenido hoy la tarde deseada. El torero gaditano, con vinculación sevillana, pudo dejar detalles toreando de capa a la verónica. Su toro se le paró pronto con la muleta y tan solo pudo dejar destellos de su personalidad a la hora de interpretar el toreo. Con el quinto toro no pudo lucirse. No tuvo opción con su lote en este festejo.