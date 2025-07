Roban las espadas del torero Manuel Escribano en la puerta de su casa: "Sabían a lo que iban"

El diestro de Gerena (Sevilla) Manuel Escribano ha denunciado el robo de sus espadas en la puerta de su casa, según ha informado él mismo en las redes sociales.

Así lo ha publicado el torero en su perfil de Facebook: "Esta mañana me he encontrado con la desagradable sorpresa de que me han desaparecido, en la puerta de mi casa, las espadas de entrenar y de matar".

Según han declarado fuentes del diestro a El Correo de Andalucía, Escribano se muestra preocupado por este robo "porque sabian a lo que iban", pero no le afectará a sus próximas corridas "porque tiene su fundon con las de torear".

Escribano, ante este contratiempo hace un llamamiento quien lo localice: "No tienen valor para nadie más, pero para mí son herramientas de trabajo fundamentales. Por eso, y porque creo que puede haber sido alguien del pueblo, ruego por favor que quien las haya cogido las deje, sin dar explicaciones, en el Bar Cantina de Gerena".

Aclara el diestro los detalles de las espadas: "Una de las espadas tiene la numeración 070 y está grabada con las iniciales E.MUÑOZ. Ojalá puedan aparecer pronto. Gracias de corazón a todos los que compartáis este mensaje".