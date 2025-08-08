Toros
Dónde ver en televisión la corrida de toros más esperada: Morante, Aguado y Ortega en Marbella
Canal Sur Televisión emite en directo el festejo en el que los diestros Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado lidiarán seis reses de la ganadería Garcigrande
Canal Sur Televisión emitirá en directo el viernes, 8 de agosto, la 'Corrida de Candiles' de Marbella (21:40 horas). Los diestros Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado forman el cartel del festejo.
La novillada contará con seis toros de la ganadería Garcigrande y será un homenaje al 75º aniversario de la alternativa de Litri y Aparicio. Con esta retransmisión, la cadena andaluza inaugura su programación taurina del mes de agosto.
Como es habitual, la retransmisión correrá a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López. Marbella se prepara para una de las corridas de mayor personalidad, bajo la oscuridad de la noche y la luz de los candiles.
Fecha de emisión: viernes, 8 de agosto, a las 21:40 horas en Canal Sur Televisión.
