Cayetano Rivera anuncia su vuelta a los ruedos tras casi dos meses en el dique seco: "La espera ha sido larga"

Cayetano Rivera vuelve a los ruedos este sábado tras casi dos meses sin torear en público. El propio torero lo ha anunciado a través de sus redes sociales: "La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre".

El diestro ha llevado a cabo una preparación intensa en estas semanas, tanto físicamente como en tentaderos, para reaparecer lo antes posible tras perderse compromisos importantes como Santander, Ciudad Real o Málaga. El matador de toros ha confirmado que volverá a vestirse de luces este sábado 23 de agosto en Tomelloso con un cartel compuesto por El Fandi y Antonio Linares ante reses de Antonio y Manuel Tornay.

Su despedida de los ruedos

En su última temporada en los ruedos, el hijo de Paquirri no ha tenido suerte en los festejos en los que ha actuado. Además, un percance con un novillo en el campo le hizo estar en el dique seco desde el pasado 25 de julio. "Contusión en entrenamiento de 2º dedo del pie izquierdo con resultado de una fractura de la falange, además de numerosos hematomas en el pectoral y el glúteo", según rezaba el parte médico.

Desde entonces, el propio torero ha intentado reaparecer pero "no se encontraba físicamente preparado", tal y como narró el propio torero tras probarse en diferentes tentaderos.

No es el único varapalo. En el terreno personal, Cayetano "está viviendo una época difícil y se encuentra mal anímicamente" por el altercado en el restaurante de hamburguesas el pasado 30 de junio, tal y como relató el abogado del torero, Joaquín Moeckel, a este periódico.

Hay que recordar que el propio torero también perdió varios festejos taurinos en el mes de julio por culpa de las lesiones que sufrió esa fatídica noche del 30 de junio por lo que también le ha supuesto un perjuicio económico. El torero ya se encuentra con la mente enfocada en el próximo sábado para "volver a vestirse de luces y con la ilusión de siempre" en su última temporada en los ruedos.