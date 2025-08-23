Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño

Trágica noticia para el mundo taurino. El joven forcado Manuel Trindade, de solo 22 años, ha fallecido en la madrugada de este sábado a consecuencia de la violenta cogida sufrida durante la corrida de rejones celebrada anoche en la plaza de toros de Campo Pequeño, en Lisboa, según ha informado el medio especializado Touro e Ouro.

Trindade, natural de São Miguel de Machede (Évora) y miembro de los Forcados Amadores de São Manços, fue ingresado en parada cardiorrespiratoria en el Hospital de São José. Los médicos lograron reanimarlo, pero las lesiones cerebrales sufridas resultaron irreversibles. Según la información difundida, Trindade llegó al centro hospitalario en muerte cerebral, lo que finalmente llevó a que su fallecimiento fuese declarado por el equipo médico que lo atendía.

La grave cogida lo dejó inconsciente

La grave cogida sucedió en el primer toro. El joven Manuel Trindade se disponía a ejecutar la primera pega de la noche frente a un toro de la ganadería de Vinhas, con un peso de 695 kilos. Durante el primer intento, el animal lo embistió con fuerza contra las tablas, provocándole un violento impacto que lo dejó inconsciente en el ruedo.

La cogida también le provocó una importante hemorragia, derivada del fuerte golpe contra el estribo de las tablas, lo que agravó aún más su estado crítico.

¿Qué son los forcados?

Para los que no lo sepan, los forcados son un grupo de ocho hombres que realizan una suerte taurina tradicional en Portugal y otras partes del mundo conocida como "la pega al toro". Como su nombre indica, estos hombres se enfrentan al toro a cuerpo limpio y tratan de inmovilizarlo con la fuerza de su cuerpo. Este tipo de suertes suele celebrarse en corrida de rejones.