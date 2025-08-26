Las escuelas taurinas andaluzas rectifican y meten a Manuel Quintana en la final con cuatro novilleros

La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro Romero” ha decidido incluir a Manuel Quintana en la Gran Final del XXXI Ciclo de Novilladas Sin Picadores. De esta forma, el novillero cordobés apoderado por Antonio Tejero estará presente en la clase práctica que se celebrará en Villacarrillo (Jaén) el próximo sábado 30 de agosto de 2025.

La novillada pondrá el broche final a este ciclo y será retransmitida por las cámaras de Canal Sur TV a las 18.00 horas. Los finalistas lidiarán erales de la acreditada ganadería de Apolinar Soriano en un cartel compuesto con Bombita, David Gutiérrez, Isaac Galvín y Manuel Quintana. Este último se quedó fuera de la final tras desempatar a favor de Galvín.

De este modo, los cuatro novilleros clasificados para la 'Gran Final' son:

· Javier Torres “Bombita” (Escuela Taurina de Ubrique) – 23,50 Puntos.

· David Gutiérrez (Escuela Taurina de Badajoz) – 23,00 Puntos.

· Isaac Galvín (Escuela Taurina de San Fernando) – 20,50 Puntos.

· Manuel Quintana (Escuela Taurina de Córdoba) – 20,50 Puntos.

Una decisión por unanimidad de la AAEET de Pedro Romero

En la mañana de este martes, la AAEET de Pedro Romero se ha reunido en sesión extraordinaria para acordar la inclusión: “Dicha decisión por unanimidad viene motivada por el empate en la puntuación final (20,50 puntos) alcanzado por los alumnos Isaac Galvín (Escuela Taurina de San Fernando) y Manuel Quintana (Escuela Taurina de Córdoba) tras la celebración de la Gran Semifinal el pasado sábado 23 de agosto en la localidad cordobesa de Montoro”.

No obstante, la Junta Directiva Permanente, tras analizar lo sucedido, “ha considerado que la estricta aplicación del sorteo resultaba insuficiente para reflejar el mérito y el esfuerzo demostrado por ambos alumnos en el ciclo, y que, por razones de justicia, equidad y fomento de los valores de la Fiesta, resultaba procedente incorporar también a Manuel Quintana a la nómina de finalistas”.

La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro Romero” subraya que el “objetivo fundamental de este ciclo escolar no es únicamente la competición, sino también la promoción, formación y proyección de los jóvenes aspirantes a toreros, ofreciendo las máximas oportunidades a quienes demuestran capacidad y compromiso en el ruedo”.

Con esta medida, añaden que se "reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la transparencia y la misión pedagógica y cultural que guía cada edición del Ciclo, fomentando la cantera taurina y el futuro de la Fiesta".