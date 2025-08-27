Morante de la Puebla no reaparecerá en Almería y apunta a Melilla para su regreso en septiembre

¿Toreará Morante de la Puebla en Almería? Esa es la noticia que el mundo de la tauromaquia esperaba y los rumores de su regreso han circulado en las últimas horas en redes sociales. Finalmente, el torero sevillano no llegará al coso almeriense tras seguir convaleciente de su cornada en Pontevedra. En su lugar actuará David de Miranda este jueves 28 en Almería, según ha informado la empresa Lances de Futuro.

En estos 17 días, el diestro de La Puebla continúa con una intensa preparación: sesiones de fisioterapia y tentaderos para no perder el sitio delante de los animales. Según ha avanzado El Mundo, los médicos le han indicado que "la evolución de la cornada es buena, pero se necesita una semana más de descanso". Por lo que la intención del diestro es reaparecer en Melilla el próximo miércoles 3 de septiembre junto a Juan Ortega y Olga Casado, justo cuando se cumplan los plazos de una semana.

El cigarrero fue herido el pasado 10 de agosto en el primer toro de su lote tras "una cogida de 10 centímetros en la pierna derecha" en Pontevedra. El animal de Garcigrande le echó mano tras intentar realizar un pase de pecho con la zurda. A partir de ahí, el torero cigarrero se ha perdido mutltitud de compromisos importantes haciendo mella en los aficionados que ansiaban su regreso.

Una temporada rotunda

Antes de ese percance, Morante venía de triunfar en un fin de semana exitoso en Marbella y El Puerto de Santa María en la que salió a hombros. En la corrida de los Candiles, que fue retransmitida por Canal Sur TV, el genio de la Puebla realizó una faena vibrante llena de entrega tras sufrir una voltereta en la que se repuso cuajando una excelente tanda con la derecha ante las dificultades del animal. Horas más tarde, en el Puerto de Santa María salió a hombros tras dejar bellos pases con la derecha y otra faena para la memoria en el coso del Real.

Una nutrida agenda

En esta semana, el sevillano se perderá varias citas como Almería, Alcalá de Henares (Madrid) y el 30 en Linares (Jaén), plaza en la que protagonizó la polémica espantada en unión de Manzanares que preludió el definitivo corte de la pasada temporada, para finalizar agosto en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

La fecha de su regreso está señalada en el mes de septiembre. Morante está anunciado en Palencia, Colmenar Viejo, Aranjuez, Navalcarnero (Madrid), Melilla, Villanueva del Arzobispo (Jaén), Don Benito (Badajoz), Valladolid, Albacete, Muro (Baleares), Murcia, Guadalajara, Salamanca, Almodóvar del Campo (Córdoba), Logroño, y Sevilla, y en octubre le esperan en Úbeda Jaén), Zaragoza y Madrid –haciendo doblete de mañana y tarde- y se da por hecha su presencia en Jaén para cerrar la campaña.