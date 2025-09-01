Javier Torres ‘Bombita’ conquista el ciclo de novilladas de Andalucía en una ajustada final en Villacarrillo

La bella plaza de toros de la localidad jienense de Villacarrillo celebró este sábado 30 de agosto, la ‘Gran Final’ del XXXI ciclo de novilladas sin picadores retransmitido por Canal Sur TV que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas "Pedro Romero” .

Un festejo de máximo interés, grandes alicientes y muy disputado entre los participantes que ha llenó por completo los coquetos tendidos -hasta la bandera- de Villacarrillo y en el que han participado de forma excepcional cuatro alumnos al existir un empate a puntos entre Galvín y Quintana, en la ‘Gran Semifinal’ celebrada en Montoro (Córdoba), para ocupar el tercer puesto en dicha Final de hoy.

Por tanto, han trenzado el paseíllo los alumnos Manuel Quintana, E.T. Córdoba; Isaac Galvín, E.T. San Fernando; Javier Torres ‘Bombita’, E.T. Ubrique; y David Gutiérrez, E.T. Badajoz. Los jóvenes espadas han lidiado un encierro importante por presentación y juego del prestigioso hierro de D. Apolinar Soriano, -recientemente fallecido y estrechamente vinculado a la A.A.E.T. “Pedro Romero”- que ha servido como homenaje póstumo para rendir memoria a tan extraordinario caballero y ejemplar ganadero.

El plantel se ha repartido un total de trece orejas y se podía haber elevado el número de trofeos si el presidente atiende varias peticiones más. Quintana, Galvín, ‘Bombita -a la postre triunfador- y Gutiérrez se han vaciado con sus respectivos lotes. Los jóvenes espadas han mostrado un altísimo nivel y una acusada personalidad ante la cara de sus antagonistas. Los cuatro han ofrecido una extraordinaria tarde de toros por desparpajo, oficio, torería y entrega que ha calado muy hondo en la cabal afición jienense.