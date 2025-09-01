Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Torres ‘Bombita’ conquista el ciclo de novilladas de Andalucía en una ajustada final en Villacarrillo

Manuel Quintana, obtuvo el segundo puesto del certamen, mientras que David Gutiérrez e Isaac Galvín fueron tercero y cuarto respectivamente con un encierro de D. Apolinar Soriano.

Javier Torres ‘Bombita’ conquista el ciclo de novilladas de Andalucía en una ajustada final en Villacarrillo / AAET 'PEDRO ROMERO'

La bella plaza de toros de la localidad jienense de Villacarrillo celebró este sábado 30 de agosto, la ‘Gran Final’ del XXXI ciclo de novilladas sin picadores retransmitido por Canal Sur TV que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas "Pedro Romero” .

Un festejo de máximo interés, grandes alicientes y muy disputado entre los participantes que ha llenó por completo los coquetos tendidos -hasta la bandera- de Villacarrillo y en el que han participado de forma excepcional cuatro alumnos al existir un empate a puntos entre Galvín y Quintana, en la ‘Gran Semifinal’ celebrada en Montoro (Córdoba), para ocupar el tercer puesto en dicha Final de hoy.

Por tanto, han trenzado el paseíllo los alumnos Manuel Quintana, E.T. Córdoba; Isaac GalvínE.T. San Fernando; Javier Torres ‘Bombita’E.T. Ubrique; y David Gutiérrez, E.T. Badajoz. Los jóvenes espadas han lidiado un encierro importante por presentación y juego del prestigioso hierro de D. Apolinar Soriano, -recientemente fallecido y estrechamente vinculado a la A.A.E.T. “Pedro Romero”- que ha servido como homenaje póstumo para rendir memoria a tan extraordinario caballero y ejemplar ganadero.

El plantel se ha repartido un total de trece orejas y se podía haber elevado el número de trofeos si el presidente atiende varias peticiones más. Quintana, Galvín, ‘Bombita -a la postre triunfador- Gutiérrez se han vaciado con sus respectivos lotes. Los jóvenes espadas han mostrado un altísimo nivel y una acusada personalidad ante la cara de sus antagonistas. Los cuatro han ofrecido una extraordinaria tarde de toros por desparpajo, oficio, torería y entrega que ha calado muy hondo en la cabal afición jienense.

FICHA DEL FESTEJO

Sábado 30 de agosto de 2025. Plaza de toros de Villacarrillo - (Jaén). XXXI Ciclo sin picadores retransmitido por Canal Sur TV. ‘Gran Final.

Entrada: Lleno.

Erales de la ganadería de D. Apolinar Soriano. Un encierro muy importante por su comportamiento en líneas generales. Astados variados de pelaje, con volumen, presencia y cuajo que resultaron exigentes en su totalidad.

  • MANUEL QUINTANA, E.T. Córdoba; Dos orejas y Dos Orejas.
  • ISAAC GALVÍN, E.T.San Fernando; Dos orejas tras aviso con fuerte petición de rabo y Una oreja con fuerte petición de segunda.
  • JAVIER TORRES ‘BOMBITA’, E.T. Ubrique; Dos orejas y Dos orejas con fuerte petición de rabo.
  • DAVID GUTIÉRREZ, E.T. Badajoz; Oreja tras aviso y Oreja.

Cuadrillas: Los hombres de ‘Plata de Ley’ cuajaron una completa tarde. Chamaqui, José Mª Hidalgo, Agustín Nuñez, Víctor Nieto, Jesús Álvarez, Rafael Pacheco, José Manuel Berciano, Moreno de Ronda y El Califa de Aragua, destacaron en sus respectivos tercios de banderillas y lidias.

 

