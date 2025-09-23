Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David de Miranda sustituye a Manzanares en la corrida del viernes en San Miguel

David de Miranda se arrima al tercer toro de la tarde.

David de Miranda se arrima al tercer toro de la tarde. / Arjona (Lances de Futuro)

El Correo

La Empresa Pagés ha decidido que sea David de Miranda quien sustituya al lesionado José María Manzanares en la corrida de este viernes, 26 de septiembre, en la Real Maestranza de Sevilla. 

El cartel quedaría con Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado ante reses de Victoriano del Río y toros de Cortés.

