David de Miranda sustituye a Manzanares en la corrida del viernes en San Miguel
La Empresa Pagés ha decidido que sea David de Miranda quien sustituya al lesionado José María Manzanares en la corrida de este viernes, 26 de septiembre, en la Real Maestranza de Sevilla.
El cartel quedaría con Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado ante reses de Victoriano del Río y toros de Cortés.
