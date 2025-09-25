Nace “Sevilla, Ciudad Taurina”: un proyecto que une afición, cultura y tradición

Sevilla, ciudad taurina es el nuevo lema que ha anunciado el Ayuntamiento hispalense este jueves. A falta de pocas horas para que de comienzo la Feria de San Miguel en La Maestranza, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presentado este jueves la nueva identidad Sevilla, Ciudad Taurina. Un acto que se ha celebrado en el Salón Colón de la Casa Consistorial y que ha reunido a una gran selección del mundo de la tauromaquia sevillana.

Alés subrayó que esta marca supone “el nacimiento de una seña de identidad, una de las tantas sevillas que habitan esta ciudad, y que la hacen ser lo que es: ‘Sevilla. Ciudad taurina’”. Según añadió, Sevilla “lleva siglos siendo taurina, pero hoy queremos dar un paso más. La ciudad debe ser protagonista en el escenario taurino nacional e internacional”. En su intervención, defendió la tauromaquia “sin complejos, como manifestación cultural sevillana”, con el objetivo de que los propios vecinos puedan conocerla, disfrutarla y sentirse parte de ella.

La identidad visual, diseñada por José Manuel Peña, fusiona los colores de la ciudad (almagra y albero) con las líneas del ruedo de la Real Maestranza de Caballería, que se representan como un esbozo del tradicional No&Do.

Una marca que quiere unir a la afición

El delegado explicó que se trata de “una fórmula colaborativa para estructurar la afición, con la sociedad civil taurina, asociaciones y peñas, que tendrán un papel predominante”. Asimismo, se impulsará la huella taurina en los barrios mediante la identificación de toreros locales, monumentos, rutas culturales y actos conmemorativos.

El proyecto implica directamente a cuatro áreas municipales: Fiestas Mayores, Cultura, Turismo y Economía, y contará con un equipo de expertos integrado por toreros, presidentes de plaza, empresarios y aficionados. Además, se pondrá en marcha una agenda cultural que arrancará con un ciclo de debates.

Por su parte, el coordinador de la iniciativa, José Luque Teruel, remarcó que esta marca cuenta con un “sólido apoyo municipal como facilitador de sus actos y eventos, en ningún caso se trata de una iniciativa política, sino que pone en el centro de sus actuaciones al aficionado taurino, núcleo fundamental del festejo”.

Tres debates para los aficionados

Dentro de este programa inicial, se celebrarán en el propio Ayuntamiento tres sesiones de debate dedicadas a analizar la situación actual del toro en Sevilla, la trayectoria de los toreros sevillanos y las previsiones de la temporada taurina venidera.