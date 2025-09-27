David de Miranda finaliza con su apoderado José Luis Pereda tras su actuación en La Maestranza

El empresario taurino José Luis Pereda y el matador de toros onubense David de Miranda han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a la relación profesional que los ha vinculado durante los últimos dos años. La noticia llegó al término de la corrida celebrada en la que el torero de Trigueros firmó una gran tarde logrando una oreja.

De esta forma, finaliza una etapa que comenzó con la firme apuesta de Pereda por el torero de Trigueros, y que ahora concluye dejando tras de sí una trayectoria marcada por el esfuerzo compartido, los triunfos y una relación forjada en la sinceridad.

Una temporada importante

Durante este tiempo, David de Miranda ha dado pasos muy importantes en su carrera, logrando destacadas actuaciones en plazas de máxima relevancia y ganándose el respeto del mundo taurino. Bajo la influencia de Pereda, el torero ha vivido momentos claves en su evolución profesional, mostrando madurez, entrega y una enorme personalidad en el ruedo.

Ambas partes han querido comunicar la decisión desde la serenidad y el agradecimiento mutuo, destacando los valores que han guiado su camino conjunto. “Ha sido un recorrido difícil, pero muy bonito, lleno de aprendizaje, de metas alcanzadas y, sobre todo, de una amistad auténtica”, han declarado.

A pesar de la separación profesional, tanto Pereda como De Miranda han subrayado que la relación personal permanece intacta. “Nos une una amistad sincera que seguirá intacta, más allá de los ruedos”, aseguraron. Asimismo, se han deseado públicamente “la mejor de las suertes y los mayores éxitos en sus respectivos proyectos de futuro”.

Este anuncio marca el cierre de una etapa que ha dejado huella en el ámbito taurino, tanto por los logros alcanzados como por el respeto y la lealtad que han caracterizado la relación entre apoderado y torero. Ahora, ambos emprenden nuevos caminos, con la satisfacción del deber cumplido y la ilusión puesta en los nuevos retos que vendrán.