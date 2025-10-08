Los motivos que llevaron al PSOE a respaldar la tauromaquia y el vínculo personal de Ábalos con el toreo

Fue una sorpresa mayúscula. Nadie pensó que la abstención del PSOE iba a llegar para salvar la tauromaquia. Este hecho propició que el Pleno del Congreso rechazara este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural.

La propuesta fue llevada a cabo por una iniciativa ciudadana llamada "No es mi cultura" que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos. Durante el mes de febrero se entregaron estas firmas para instar a la derogación de la Ley de 2013 que delimita la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.

José Luis Ábalos y la herencia taurina de su padre, el novillero Carbonerito

La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

Cabe recordar que el exministro de Transportes y actualmente es uno de los nombres más comentados en la política española debido al llamado ‘caso Koldo’ tiene una gran relación con la tauromaquia. Su padre, Heliodoro Ábalos conocido como 'Carbonerito', fue un novillero que toreó en plazas de Castilla-La Mancha entre 1934 y 1936, destacando por su valor y promesa artística hasta que la Guerra Civil interrumpió su carrera. Por ello, Ábalos siempre reconoce que mantiene un vínculo sentimental con ella por la memoria de su padre.

Un tema que divide al PSOE

Otro de los motivos que llevaron a la abstención del PSOE fue la fuerza de los barones. Desde el propio partido siempre ha habido mucha división entre dos líneas marcadas. El PSOE del norte, desde Ferraz hasta Cataluña, siempre ha estado más crítico contra la tauromaquia y más de perfil en algunas decisiones. El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha confesado que no le gustan los toros, pero aseguró que en esta legislatura no se prohibirían. Mientras que el presidente catalán, Salvador Illa, o el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparten la misma opinión que el jefe del Ejecutivo.

En cuanto, a las comunidades autónomas del sur siempre han mostrado su apoyo. Los ejemplos están encima de la mesa. El PSOE de Andalucía aprobó hace unos meses una iniciativa en apoyo a la tauromaquia, a raíz de la polémica de la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia. Es muy común ver a Susana Díaz, Juan Espadas o Antonio Muñoz en las plaza de la Maestranza.

El PSOE de Castilla La Mancha con García Page a la cabeza o Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido, que siempre mostró su reonocimiento a la tauromaquia.

El brillante discurso de Pepa Millán y las quejas de Sumar y Podemos

Las reacciones por parte de los partidos de la izquierda no pararon de llegar a lo largo de la noche. En este sentido, Ernest Urtasun ha lamentado que "el PSOE ayer cambiara de voto y que con su abstención hurtara el debate que habían pedido y solicitado más de 700.000 firmas", para "empezar a derogar la ley que blinda la tauromaquia como patrimonio cultural". Al igual que el diputado de Sumar, Ione Belarra, diputada de Podemos, dejaba claro que "el PSOE ha cambiado su voto a última hora".

Tanto PP y VOX tenían claro que iban a mostrar su apoyo a la tauromaquia como así reflejan a diario en las plazas de toros. Uno de los discursos que más llamó la atención fue el de la diputada de VOX, Pepa Millán. La cordobesa estuvo brillante durante los ocho minutos que duró su intervención para hacer una defensa y un alegato a la tauromaquia como pocas veces se recuerda.

"Ni reyes ni papas ni ningún gobierno han podido acabar con la tauromaquia", comenzaba dejando claro que el poder de la tauromaquia comienza en el pueblo y no en el poder. "Ningún poder ha podido someterla porque pertenece al pueblo", insistió frente a los políticos que tratan de desaparecerla. Un discurso de ocho minutos que se ha vuelto viral entre los taurinos por su defensa al arte de Cúchares.