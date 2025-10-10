Aplazado el III Festival Taurino Benéfico de Guillena para una nueva fecha en 2026

El III Festival Taurino Benéfico de Guillena, inicialmente previsto para el próximo 18 de octubre, ha sido reprogramado para el domingo 22 de febrero de 2026. La decisión del aplazamiento, anunciada en rueda de prensa este viernes en el Salón de Juntas del Ayuntamiento de Guillena, responde a la lesión de los toreros Manuel Escribano y David de Miranda, piezas clave del cartel, cuya ausencia afectaría a la integridad artística del evento anunciado inicialmente.

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, acompañado por el joven empresario local y promotor del festival, Manuel Expósito; el gerente de la empresa Arenas de San Nicasio, Jorge Cutiño (telemáticamente); el presidente de la Maestranza, Gabriel Fernández Rey; el representante de la afición local, Juan José López, y el periodista sevillano Emilio Trigo, informó sobre esta “difícil pero respetuosa decisión”.

Todos coincidieron en señalar el “gesto de fidelidad y compromiso que supone aplazar el festival en lugar de sustituir a los toreros lesionados”, reafirmando así el respeto hacia los propios diestros y hacia una afición que ha respaldado masivamente el festejo.

A pesar de haber recibido múltiples ofrecimientos —que la organización agradece públicamente— para completar el cartel, la comisión ha optado por mantener su composición original, apostando por la coherencia y los valores que inspiran esta cita taurina, que cada año crece en prestigio y relevancia social.

El cartel se mantiene íntegro para la nueva fecha del domingo 22 de febrero: Jesulín de Ubrique, David Fandila “El Fandi”, Manuel Escribano, David de Miranda, Ginés Marín y el novillero Javier Torres “Bombita”, triunfador del XXXI Ciclo de Novilladas sin Picadores de la A.A.E.T. “Pedro Romero”. Las reses pertenecerán a la prestigiosa ganadería de Espartaco y el festejo contará, además, con la actuación en directo del artista Paco Candela, que pondrá voz y emoción durante la lidia.

El festival conserva su carácter benéfico, destinando la recaudación a la familia de Dña. Loli Romero Florido, vecina de Guillena fallecida recientemente en un trágico incendio en Alcalá de Guadaíra. Su figura será objeto de un homenaje póstumo, reafirmando el profundo vínculo entre la tauromaquia y el compromiso social que define esta iniciativa.

Entradas agotadas y proceso de devolución

El entusiasmo del público quedó patente cuando el pasado 2 de octubre, todas las localidades se agotaron en tan solo tres horas, colgándose el cartel de “No hay billetes” con más de dos semanas de antelación.

Tras el anuncio del aplazamiento del festejo del 18 de octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026, la comisión ha habilitado un plazo para la devolución de entradas. Este se llevará a cabo desde hoy, viernes 10 de octubre, hasta el miércoles 22 de octubre, en horario de 09:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Servicios Integrales (Avda. de Las Pajanosas, nº 58 – Guillena).

No obstante, se informa a los aficionados que las entradas serán válidas para la nueva fecha del 22 de febrero, por lo que quienes deseen conservarlas no necesitarán realizar ningún trámite adicional.