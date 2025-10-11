Frascuelo sustituye a Julio Aparicio hijo en el festival de este domingo en Las Ventas
El veterano diestro Carlos Escolar 'Frascuelo' será el sustituto de Julio Aparicio hijo, que ha comunicado su baja apenas 24 horas antes del festejo, en el festival taurino en homenaje al fallecido torero madrileño Antonio Chenel 'Antoñete', que tendrá lugar este domingo en la plaza de Las Ventas.
De esta forma, con 77 años cumplidos (nació el 21 de septiembre de 1948) Frascuelo quitará el honor a Curro Vázquez -anunciado desde el principio y con 74 años- de ser el torero de más edad que haya hecho el paseíllo en la actual plaza de Madrid, aunque no así el de más antigüedad en el escalafón de matadores, pues el de Linares cuenta con cinco años más de alternativa -recibida también un 12 de octubre de 1969- que el madrileño.
Cartel del festival de 12 octubre
Por tanto, el cartel definitivo del festival, que comenzará a las 12:00 horas, queda compuesto por el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, Frascuelo, César Rincón, Enrique Ponce -todos ellos ya retirados-, Morante de la Puebla y la novillera Olga Casado, con toros y novillos de distintas ganaderías.
Los beneficios del festejo se dedicarán a un monumento dedicado a Antoñete que se erigirá frente a la puerta grande de Las Ventas.
