Toros
El Cid recibe el alta tras ser operado de una cornada interna sufrida en el festival en la Maestranza
El torero de Salteras recibió una voltereta durante la lidia al primer novillo de la tarde
Manuel Jesús ‘El Cid’ ha recibido el alta este martes después de ser intervenido anoche de una cornada interna en el hospital Viamed de Sevilla. El torero de Salteras recibió una espectacular voltereta del animal de Espartaco en el festival homenaje en la dinastía de los Vázquez, celebrado en la plaza de toros de la Maestranza.
La cogida se produjo durante la lidia en el primer tercio. Aún así, el sevillano se mantuvo en el ruedo con firmeza exprimiendo por el derecho lo poco que el animal ofreció. Dejó una media estocada y ovación sincera antes de pasar por la enfermería, donde se le diagnosticó una cornada interna.
El torero fue trasladado al hospital
En la enfermería, el torero fue explorado en la enfermería por el equipo médico de la plaza, apreciándose un golpe costal y una posible cornada interna. El diestro fue trasladado al hospital donde, tras varias pruebas, se comprobó que sufría fisura en una costilla, un hematoma en el muslo derecho y una cornada interna.
Según detalla el parte de alta, "la intervención consistió en la evacuación del hematoma, hemostasia y sutura". El matador ha pasado la noche en reposo y al comprobar que la evolución es favorable, los doctores le han dado el alta esta mañana para que pueda seguir con la recuperación en su casa.
