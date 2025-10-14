Roban las espadas de Javier Zulueta tras torear en la Maestranza: “Era el mismo fundón que uso desde novillero”

El torero sevillano Javier Zulueta ha denunciado el robo de su fundón de espadas tras terminar de torear en la Maestranza, según él mismo ha relatado en sus redes sociales. Según ha confirmado el propio entorno del torero a El Correo de Andalucía, "el fundón desapareció de la furgoneta a los pocos minutos de llegar al hotel".

Según relatan fuentes del joven matador de toros, Zulueta se encontraba alojado en el hotel tras finalizar su actuación en el festival taurino celebrado en la Maestranza junto a miembros de su cuadrilla y sus allegados. La furgoneta estaba aparcada en las inmediaciones del hotel y se encontraba completamente cerrada. Al llegar los integrantes de la cuadrilla vieron cómo "la cerradura estaba algo forzada y había desaparecido el fundón. Por suerte, no se llevaron nada más. Ha sido un gran disgusto", expresan a este periódico.

Zulueta pide colaboración al mundo del toro

El propio diestro ha recordado que es "el mismo fundón con las espadas que lleva utilizando desde novillero". Son seis espadas (entre estoques, ayudas y descabellos), dos de ellas con numeración 748 y 673, y el fundón de tela con las letras de J.Zulueta. "Tienen un valor sentimental porque buena parte de ellas proviene de regalos que nos hacen familiares, amigos e incluso otros compañeros de profesión a quienes admiramos."

Comunicado de Javier Zulueta tras el robo de sus espadas / El Correo

Zulueta pide la colaboración entre el mundo del toro y hace un llamamiento: "Agradecería cualquier pista que nos pueda llevar a recuperar el fundón y las espadas que contiene. O que alguien que lo pueda ver en alguna parte se ponga en contacto conmigo por privado", concluye el joven sevillano.