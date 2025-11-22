Fin a la era de Pagés en la Maestranza: José Maria Garzón será el empresario de la plaza durante 5 años

Noticia bomba en el mundo taurino. La Empresa Pagés no seguirá al frente de la plaza de toros de la Maestranza. La Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha elegido a José María Garzón (Lances de Futuro) como empresario de la Plaza de Toros de Sevilla para los próximos cinco años tras reunirse este sábado.

La decisión marca el fin de una relación histórica y compleja con la empresa Pagés, que ha gestionado el coso sevillano desde 1932 bajo un acuerdo de alquiler con la corporación maestrante.

A lo largo de 93 años, la Maestranza y Pagés mantuvieron una relación estrecha, pero marcada por conflictos económicos y judiciales en las últimas temporadas, incluidos pleitos sobre el IVA y compensaciones por visitas turísticas, en el que Pagés reclamaba seis millones de euros.

Aun así, la alianza entre la Maestranza y la Empresa Pagés deja un legado de casi un siglo de gestión continuada que ha sostenido grandes ferias, figuras históricas y una profunda labor cultural y social por parte de la institución propietaria.

José María Garzón, un empresario con éxito en el público joven

El contrato actual expiraba el 31 de diciembre de 2025 con Pagés, en el que a pesar de la ausencia de transparencia todo hacía indicar que continuarían un año más, pidiendo la prórroga por el año de pandemia, según pudo saber El Correo de Andalucía. La sorpresa ha llegado este sábado tras reunirse la corporación de la Real Maestranza y decidir al próximo gestor: José María Garzón.

El empresario andaluz figuraba entre los favoritos gracias a su reconocida labor en plazas de referencia como Córdoba, Santander y Málaga. Con su llegada a Sevilla, Lances de Futuro da un salto cualitativo en su trayectoria profesional al asumir la gestión de uno de los cosos más emblemáticos del país. Apoderado de Juan Ortega y ganadero, Garzón es conocido por su capacidad para garantizar la celebración de los festejos con carteles del gusto del aficionado y por su firme apuesta por atraer y consolidar al público joven.