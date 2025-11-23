Cinco claves del cambio de empresario en la Maestranza: qué supone para la temporada taurina

Han tenido que pasar 93 años para que se rompiera la relación de Pagés y la Real Maestranza. Una vinculación que nació allá por la temporada de 1932 bajo un acuerdo de Eduardo Pagés con el coso del Baratillo para anunciar a las figuras de aquella época: Juan Belmonte, Marcial Lalanda, Chicuelo o Domingo Ortega.

A lo largo de estas décadas, han desfilado por el albero todas las figuras del toreo de la edad moderna. La Maestranza sin la Empresa Pagés y viceversa no se entenderían en las páginas doradas del coso sevillano: puertas del Príncipe, indultos, el rabo de Morante y un sinfín de emociones.

En los últimos tiempos ha habido varios conflictos económicos y judiciales por los pleitos sobre el IVA y las visitas turísticas al museo, uno de los lugares más visitados de la ciudad hispalense, en el que reclamaron seis millones de euros. Este lío judicial no sentó muy bien en la corporación maestrante hasta que tomaron la decisión de cambiar en el futuro de la gestión.

24 horas después del nombramiento de José María Garzón como nuevo empresario de la plaza de toros de la Maestranza surgen varias incógnitas. Aquí cinco claves para entender que supone esta nueva etapa:

Nuevo gestor al frente de la Maestranza

José María Garzón es empresario taurino, ganadero y apoderado de Juan Ortega. Su incursión en los cosos taurinos comenzó en 2006 de la mano de Lances de Futuro en la que, poco a poco, se ha ido consolidando como una de las empresas taurinas más prometedoras del mercado.

Su principal pioridad será visitar las ganaderías para reseñar las camadas de las diferentes corridas de toros que compongan el abono maestrante. Tal como ha podido saber El Correo de Andalucía, ya hay varias ganaderías punteras de Andalucía esperando su visita para confirmar su presencia el próximo 2026.

El tema de las ganaderías era el más prioritario en el abono maestrante durante cada temporada. La mayoría de ganaderías de encaste Domecq o de Núñez acaparaba casi la totalidad de los festejos. Es lógico vaticinar que estas ganaderías den más opciones de triunfo pero siempre y cuando se mantenga la integridad del animal y la buena presentación, tal como se merece la plaza de la Maestranza de Sevilla.

Por lo que se prevé un ajuste en ganaderías más toristas, buscando un equilibrio entre la tradición del toro sevillano y la innovación en algún festejo más moderno. El regreso de La Quinta o ganaderías de otros encastes podrían estar en las quinielas.

Renovación de carteles y contratación de figuras

Otra de las dudas que surgen es la confección en los carteles taurinos. Algo que era muy deseado por los aficionados taurinos que llevaban años reclamando un cambio generacional en los toreros o buscar carteles más del gusto del aficionado y no únicamente a los matadores de toros más mediáticos, carentes de emoción, que aseguran un buen aforo.

De esta forma y comprobando su buen hacer en otras plazas, se espera que Garzón impulse carteles más ambiciosos y facilite la presencia de toreros jóvenes: Jarocho, Víctor Hernández, Marco Pérez, Zulueta o David Galván cogerán más protagonismo.

Su experiencia como apoderado de Juan Ortega y gestor en otras plazas de Andalucía le abre la puerta a realizar intercambios con otros apoderados en la Feria de Abril y otros festejos.

Mayor impacto audiovisual y difusión en medios

Lances de Futuro apuesta por la comunicación y las producciones audiovisuales, buscando acercar la tauromaquia a un público más amplio y joven. Esto incluye retransmisiones en diferentes cadenas de televisión (Canal Sur TV, OneToro, etc), campañas publicitarias y actividades culturales paralelas a las corridas.

La más reciente fue una campaña televisiva llamada La Nueva Forma de Sentir el Toreo que logró un impacto histórico al alcanzar a 48 millones de personas con su emisión en Antena 3, Telecinco, Telemadrid y Canal Sur entre mayo y julio. Se consolidó como una acción inédita de promoción de la tauromaquia en prime time.

No sería una sorpresa si la Feria de Abril o San Miguel se emitiera televisión, ya que otros festejos como la Feria de Málaga se retransmitieron en la televisión autonómica.

Abonos y precios de las entradas

Esta pasada temporada, la Empresa Pagés aplicó subidas del IPC (2,8%) y mantenía precios que partían de 31 euros en Sol Alto y 67 euros en Sombra Alta, además de 14 euros para novilladas. Habrá que esperar los precios que ofrece el actual modelo de Lances de Futuro. En otras plazas como Córdoba, Málaga y Santander ofrecieron entradas entre los 20 euros y 30 euros, aproximadamente.

La clave está siempre condicionada por el elevado canon que se debe abonar en la Maestranza, un factor que complica ofrecer precios tan económicos como en otras plazas. Tarea díficil para Garzón que deberá buscar un precio acorde a todos los públicos para favorecer el éxito de la asistencia y consolidar el éxito de sus ferias.

Retos y expectativas

El principal desafío será compatibilizar la tradición sevillana de Pagés que llevaba arraigada casi un siglo con nuevas estrategias modernas sin llegar a perder la identidad y el gusto del aficionado de la Maestranza. Uno de los retos para la temporada 2026 puede ser elaborar más festejos en verano (recuperar el 15 de agosto) o una Feria de San Miguel más amplia con mayor números de festejos, que lleva varias temporadas quedándose corta y registrando llenos de "no hay billetes".

Será una nueva etapa para Lances de Futuro que servirá para consolidarse como empresa taurina y llegar a otros ámbitos de la ciudad.