El mundo del toro estrena apoderado: Enrique Ponce llevará la carrera de David de Miranda en 2026

David de Miranda ya tiene nuevo apoderado. El encargado de dirigir su carrera en 2026 será Enrique Ponce, tras alcanzar un acuerdo con el matador de toros valenciano y figura del toreo: "Muy ilusionado con esta nueva etapa que esta a punto de comenzar".

El diestro de Trigueros ha anunciado su nuevo acuerdo a través de sus redes sociales en una temporada en la que se avecina muy importante. De esta forma, el matador de toros onubense y el torero de Chiva, que debutará como apoderado, formarán un tándem en 2026 para darle un impulso a su carrera en los carteles más rematados de las ferias tras los éxitos conseguidos en Sevilla o Málaga.

Dos meses buscando apoderado

El matador de toros onubense David de Miranda finalizó su apoderamiento con José Luis Pereda, de mutuo acuerdo, tras dos años al término de la corrida celebrada en San Miguel y en la que el torero de Trigueros firmó una gran tarde logrando una oreja.

La etapa concluyó dejando tras de sí una trayectoria marcada por el esfuerzo compartido, los triunfos y una relación forjada en la sinceridad. “Ha sido un recorrido difícil, pero muy bonito, lleno de aprendizaje, de metas alcanzadas y, sobre todo, de una amistad auténtica”, declararon ambos en una nota de prensa.

Desde esa fecha corrieron rumores en los corrillos taurinos de su futuro apoderado. En las quinielas entraron Toño Matilla y Ramón Valencia, gerente de la Empresa Pagés, que sonó con mayor fuerza aunque siempre negaron desde el entorno del diestro. Finalmente con la salida de Pagés de la Maestranza tras 93 años, el onubense se ha decidido por Enrique Ponce que mantiene una gran relación con ganaderos y empresarios del mundo del toro tras su dilatada trayectoria profesional.