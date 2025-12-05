Fran Rivera anuncia que la Goyesca de Ronda regresará en 2026: ¿Volverá Morante?

La Goyesca de Ronda volverá a celebrarse en 2026, tras dos años de ausencia por la obras de rehabilitación en la plaza de toros de Ronda. El empresario del coso rondeño, Fran Rivera, ha confirmado que la próxima temporada volverán los toros al municipio malagueño y se celebrará esta tradicional fecha taurina. "Habrá goyesca en Ronda en 2026".

La confirmación de la noticia llegó este jueves en el podcast "La Tasca" que se graba en el bar sevillano de Casa Moreno. "La vida -sin la corrida goyesca- no ha sido igual estos dos años; la Maestranza está haciendo una labor increíble, con prisa y con ganas para que la plaza esté perfecta para la reinauguración. A ver si somos capaces de estar a la altura".

La vinculación de Morante de la Puebla y Ronda

Tras dos temporadas de obras, la Goyesca de Ronda se celebrará a principios de septiembre de 2026, en concreto el sábado 5 de septiembre. Un cartel que aún no está confirmado: "Estamos en ello", afirmó el hijo de Paquirri en dicha entrevista. Surgen algunas incógnitas sobre la confección del cartel pero sobrevuela el sueño de fichar a Morante para su hipotético regreso en el coso rondeño.

Cabe recordar que el torero cigarrero fue galardonado por la la Medalla de la Real Maestranza de Ronda este pasado mes de septiembre. En aquel acto, Fran Rivera le tendió el guante para su regreso a Ronda en 2026 a lo que Morante afirmó que "si Francisco quiere contar conmigo aquí estaré con ustedes".

El idilio de Morante de la Puebla y Ronda es total. El sevillano debutó en 1996, en una novillada con picadores durante la Feria de Ganado. Regresó al año siguiente y participó, ya como matador, en la XLII Corrida Goyesca de 1997. Desde entonces, su presencia en la Goyesca ha sido constante, con momentos destacados como su actuación en la XLIV edición de 2000, dedicada a Rafael de Paula; su lidia en solitario en 2013; o su participación en las corridas de 2018, 2019, 2022 y 2023.

Las obras comenzaron en 2024

La Real Maestranza de Caballería de Ronda comenzó las obras en 2024 por problemas estructurales en la plaza y, con el objetivo de realizar una intervención integral en la plaza que garantice la seguridad y continuidad de los festejos en la plaza.

Según afirmaron fuentes maestrantes, el objetivo es realizar una intervención integral en su plaza de toros, con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad de festejos. Dicha intervención, asegurará la preservación de este patrimonio histórico para futuras generaciones. "La seguridad, como pueden imaginarse supone nuestra principal preocupación". El proyecto está diseñado y dirigido por el arquitecto Ricardo Aroca, con la aprobación de la Junta de Andalucía y el visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.