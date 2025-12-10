Jose María Garzón, nuevo empresario de la Maestranza: "La Quinta volverá a Sevilla y, posiblemente, debutará Álvaro Núñez"

El nuevo empresario de la Maestranza, José María Garzón, ya está en plena preparación de cara a la temporada 2026. Desde el pasado sábado 22 de noviembre, el propio Garzón trabaja a destajo junto a su equipo de Lances de Futuro para reseñar las diferentes ganaderías del abono maestrante. Es la principal prioridad del momento.

Tal y como adelantó El Correo de Andalucía, había ganaderías de primer nivel que esperaban el anuncio del nuevo gestor como empresario para vender sus toros a la Maestranza. Entre ellas estaba La Quinta, un hierro que no pudo estar presente en el abono del 2025 por diferencias con el anterior empresario, Ramón Valencia. En cambio, Garzón atendió a los micrófonos de 'Tarde de Toros' de Cope Sevilla para confirmar su regreso: "Habrá novedades ganaderas como La Quinta y, posiblemente, Álvaro Núñez".

Era uno de los retos del actual empresario: devolver la categoría al toro en la Maestranza. Una queja que los aficionados venían reclamando desde hace varias temporadas. Se prevé un ajuste en ganaderías más toristas, buscando un equilibrio entre la tradición del toro sevillano y las ganaderías de encaste Domecq.

Confección de carteles

Una vez que se cierren las ganaderías, el siguiente paso será confeccionar los carteles a mediados de enero. Surge la incógnita sobre Morante de la Puebla, pero Garzón descartó su presencia (por el momento) en Cope. "El torero está en un periodo de descanso y no ha decidido si va a torear en 2026. La plaza de Sevilla está abierta para cuando quiera", declaró.

Su experiencia como apoderado de Juan Ortega y gestor en otras plazas de Andalucía le abre la puerta a realizar intercambios con otros apoderados de figuras del toreo en la Feria de Abril y otros festejos. En las quinielas para el Domingo de Resurrección están Juan Ortega, David de Miranda, apoderado por Enrique Ponce, Roca Rey y Pablo Aguado.

De esta forma y comprobando su buen hacer en otras plazas, se espera que Garzón impulse carteles más ambiciosos y facilite la presencia de toreros jóvenes: Jarocho, Víctor Hernández, Marco Pérez, Zulueta o David Galván cogerán más protagonismo.