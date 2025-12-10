Ya son oficiales los carteles taurinos de Castellón: Ortega, Pablo Aguado, Luque y Zulueta se apuntan a la Magdalena 2026

La Feria de la Magdalena de Castellón ya conoce los primeros carteles taurinos de la temporada. La empresa Funtausa, liderada por Antonio García Jiménez (conocido como "Toño Matilla") y su hijo Jorge García Jiménez, ha hecho públicos en el Casino de Castellón los nombres de los toreros que estarán presente en el mes de marzo en Castellón.

Será una de las primeras ferias taurinas de la temporada. Comenzará el día 8 de marzo y durará hasta el 15 de marzo en la que habrá cinco corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada y una clase práctica.

Acento sevillano en los carteles

El serial tendrá un claro acento sevillanos en los carteles compuestos. Habrá juventud con toreros emergentes junto a figuras del toreo ya consagradas. Destacan la ausencia de Borja Jiménez, uno de los triunfadores de la temporada pasada y David de Miranda, triunfador en la Feria de Abril.

La primera cita llega el domingo 8 de marzo, cuando Javier Zulueta, uno de los matadores de la ciudad con más proyección, se acartela junto a Ginés Marín y Aarón Palacio frente a una corrida de La Quinta.

Pero la presencia sevillana no se queda ahí. El viernes 13, Pablo Aguado hará el paseíllo con Manzanares y Roca Rey para lidiar un encierro de Hermanos García Jiménez. Aguado tendrá en Castellón una oportunidad de reivindicación para comenzar la temporada con buen pie. Al día siguiente, Daniel Luque toreará el sábado 14 de marzo con Castella y Emilio de Justo ante una corrida de Zalduendo. El de Gerena llega en un momento de madurez de su carrera en la que año tras año demuestra su oficio y su ambición por seguir creciendo.

Y el broche de oro será el mano a mano entre Alejandro Talavante y Juan Ortega el próximo domingo 15. Ortega, torero de corte artista por su pureza y por sus formas clásicas, tendrá un escenario idóneo para mostrar su temple ante los toros de Domingo Hernández.

Los carteles de la feria son los siguientes:

– Domingo 8 de marzo. Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta (La Quinta)

– Lunes 9 de marzo. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens (Los Espartales)

–Martes10 de marzo. Clase práctica. Noel García (E.T. Salamanca), Abel Rodríguez (E.T. Castellón), Jaime Padilla (E.T. Málaga), Bruno Martínez (E.T. Castellón), Pablo Torres (E.T. Valencia) y Celso Ortega (E.T. La Gallosina de El Puerto de Santa María) (Aída Jovani)

– Miércoles 11 de marzo. Novillada sin picadores. Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares (Hermanas Angoso)

– Jueves 12 de marzo. Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez (Montalvo)

– Viernes 13 de marzo. Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado (Hnos. García Jiménez)

– Sábado 14 de marzo. Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo (Zalduendo)

– Domingo 15 de marzo. Talavante y Juan Ortega, mano a mano (Domingo Hernández)