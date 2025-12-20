Camas homenajea a sus toreros: Alfonso Oliva Soto y Esaú Fernández ya tienen sus plazas

Hablar de Camas es hablar de uno de los municipios más taurinos de España. Leyendas del toreo como Curro Romero o Paco Camino se han criado en las calles de este peculiar pueblo sevillano. A estas dos figuras se suman una infinidad de banderilleros, novilleros y matadores de toros que han salido del pueblo camero.

Alfonso Oliva Soto y Esaú Fernández, los últimos matadores de toros que ha dado la escuela municipal taurina de Camas, han recibido este sábado un gran homenaje por parte de su pueblo. Desde ahora, ambos diestros cuentan con sendas plazas que perpetúan su vínculo con el pueblo que los vio nacer y crecer como toreros.

Así es la Plaza Alfonso Oliva Soto

El reconocimiento se materializó en dos emotivos actos institucionales en los que los protagonistas estuvieron arropados por el alcalde de Camas, Víctor Ávila, y miembros del equipo de gobierno municipal. Un gesto que trasciende lo meramente urbanístico para convertirse en una declaración de principios: Camas honra a quienes han llevado su toreo con dignidad por plazas de España y del extranjero.

Inauguración de la plaza Alfonso Oliva Soto / Ayuntamiento de Camas

La Plaza Alfonso Oliva Soto, situada en la intersección de la Avenida del Deporte con la calle Geranio, rinde tributo a un torero de corte artista que tomó la alternativa el 28 de mayo de 2008 en la Real Maestranza de Sevilla con Curro Díaz y Salvador Vega. El diestro siempre ha llevado su sello clásico y pinturero por todas las plazas, desde sus inicios hasta la actualidad.

Así es la Plaza Esaú Fernández

Por su parte, la Plaza Esaú Fernández, ubicada entre la calle Maestra Fernández Carrión y la calle Malva, reconoce a un matador de toros curtido en mil batallas, ejemplo de perseverancia y afición desde que ingresó en la escuela municipal taurina con 'El Almendro'. El propio maestro estuvo presente en el acto, así como antiguos compañeros del propio Esaú y los nuevos alumnos de dicha escuela.

Esaú tomó la alternativa en Sevilla el 3 de mayo de 2011 compartiendo cartel con Morante de la Puebla y el Cid. Su principal virtud, desde novillero, fue su pureza y su poderío para llevar a los toros muy profundo. En la actualidad, el diestro no cierra las puertas a torear ninguna de las ganaderías duras y lidia todo tipo de encastes como los Miura en las que ha triunfado en varias ocasiones.

Ambos representan dos formas distintas pero complementarias de sentir el toreo, unidas por el sentimiento camero. Los dos entraron muy pequeños a la escuela taurina de Camas, con menos de diez años, y sus carreras despegaron rápidamente siendo jóvenes novilleros.

Un pueblo que ahora les devuelve, en forma de plazas, nunca mejor dicho, una gratitud por sus carreras en los ruedos por toda España y América. Porque Alfonso Oliva Soto y Esaú Fernández no sólo tienen ya sus plazas. Tienen, desde hace tiempo, el respeto del aficionado y el orgullo de su pueblo.