Toros
Cantillana presenta un festival taurino con motivo del día de Andalucía
El festejo estará organizado por la hermandad de la Divina Pastora de Cantillana
Cantillana volverá a tener toros en 2026 con su tradicional festival taurino. Ya son varias temporadas en las que el municipio sevillano mantiene la tradición y celebra el Día de Andalucía con festejos taurinos. Para este 2026, el encierro estará organizado por la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana que irán a cargo los beneficios recaudados.
El acto de presentación ha tenido lugar este pasado viernes en la sede del Ayuntamiento de Cantillana. Han acudido el propio diestro Salvador Cortés; la alcaldesa de la localidad, Rocío Campos; el concejal de festejos, José Manuel García Sanz; y el Hermano Mayor de la Hermandad, Florencio Arias.
El cartel del 28 de febrero en Cantillana
El festejo se desarrollará el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 16.30 horas de la tarde. El cartel compuesto queda de la siguiente manera:
Cantillana. 28 de febrero. 1 novillo de Soto de la Fuente para Lea Vicens; y 4 novillos de Buenavista para Antonio Ferrera, Salvador Cortés y Tomás Rufo y el novillero Mariscal Ruiz.
