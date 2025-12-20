Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello SevillaPeatonalización sevillaBuffet libreNieve AndalucíaManu Sánchez tontosCarlos Herrera
instagramlinkedin

Toros

Cantillana presenta un festival taurino con motivo del día de Andalucía

El festejo estará organizado por la hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

Cantillana presenta un festival taurino con motivo del día de Andalucía

Cantillana presenta un festival taurino con motivo del día de Andalucía / El Correo

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Cantillana volverá a tener toros en 2026 con su tradicional festival taurino. Ya son varias temporadas en las que el municipio sevillano mantiene la tradición y celebra el Día de Andalucía con festejos taurinos. Para este 2026, el encierro estará organizado por la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana que irán a cargo los beneficios recaudados.

El acto de presentación ha tenido lugar este pasado viernes en la sede del Ayuntamiento de Cantillana. Han acudido el propio diestro Salvador Cortés; la alcaldesa de la localidad, Rocío Campos; el concejal de festejos, José Manuel García Sanz; y el Hermano Mayor de la Hermandad, Florencio Arias.

El cartel del 28 de febrero en Cantillana

El festejo se desarrollará el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 16.30 horas de la tarde. El cartel compuesto queda de la siguiente manera:

 Cantillana. 28 de febrero. 1 novillo de Soto de la Fuente para Lea Vicens; y 4 novillos de Buenavista para Antonio Ferrera, Salvador Cortés y Tomás Rufo y el novillero Mariscal Ruiz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents