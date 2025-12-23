Cabra anuncia una corrida de toros con figuras para el Sábado de Gloria

El empresario taurino mexicano José Luis Alatorre continúa afianzando su desembarco en España tras varios años de presencia constante en los ruedos del país. Después de organizar distintas corridas en temporadas recientes, Alatorre da ahora un paso decisivo con la programación de un cartel de máxima expectación para el próximo 4 de abril, Sábado de Gloria, en la localidad cordobesa de Cabra, una cita concebida como homenaje a la Semana Santa egabrense.

La corrida, que se celebrará en una fecha profundamente simbólica para el municipio, une tauromaquia y tradición religiosa, dos pilares culturales que en Cabra conviven de manera natural y arraigada. El propio planteamiento del festejo busca rendir tributo a una Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional y vivida con especial intensidad por sus vecinos, integrando el acontecimiento taurino dentro del calendario cultural de la ciudad.

Un cartel de figuras para una fecha señalada

El festejo contará con un cartel de auténtico lujo, encabezado por el diestro Sebastián Castella, torero francés de gran predicamento en las principales plazas y una de las figuras más sólidas del escalafón.

Junto a él actuará otra de las grandes referencias del toreo actual, el extremeño Miguel Ángel Perera, figura máxima del toreo contemporáneo, conocido por su capacidad frente a todo tipo de encastes y su presencia habitual en las ferias más importantes

Cerrará la terna el torero del momento, Borja Jiménez, uno de los nombres propios de las últimas temporadas. Su irrupción con fuerza en los grandes escenarios y su conexión con los aficionados lo sitúan como uno de los grandes atractivos del cartel. Para la ocasión se lidiará una corrida del maestro Capea, hierro de garantías contrastadas.

El festejo del 4 de abril no se presenta únicamente como una corrida de toros, sino como un acto de homenaje a la Semana Santa de Cabra, una de las más reconocidas de Andalucía. El cartel y la elección de la fecha buscan reforzar el vínculo entre el mundo del toro y las tradiciones religiosas, en un Sábado de Gloria cargado de simbolismo, emoción y sentido cultural.

Con esta apuesta, José Luis Alatorre confirma su intención de consolidarse en el panorama taurino español. Su proyecto en Cabra se presenta como un claro ejemplo de esa filosofía: figuras del toreo, ganadería de prestigio y una fecha con profundo significado, ingredientes que convierten la corrida del Sábado de Gloria en uno de los acontecimientos taurinos más esperados de la primavera andaluza.