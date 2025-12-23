Toros
Cristina Sánchez dará el pregón taurino de Los 13 el próximo 7 de abril
El acto se desarrollará el martes 7 de abril en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur
La matadora de toros Cristina Sánchez ha sido designada pregonera de la Tertulia Taurina Los 13. El acto se celebrará el próximo martes 7 de abril a las 20:30 horas, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, con entrada libre.
Será la XXXVII edición, marcado por el pregón de la diestra madrileña. El evento será presentado por el también matador de toros Joselu de la Macarena, quien ostentó este mismo cometido en la edición de 2025.
Cristina Sánchez, mejor novillera de la Maestranza hace 30 años
Se trata de una designación especial para esta histórica tertulia sevillana, que en 2026 conmemorará el 50 aniversario de su fundación. La elección de Cristina Sánchez fue acordada por unanimidad por la junta directiva de la entidad, presidida por Carlos J. Trejo, durante la reunión celebrada en la Bodega Reyes de Antonio Romero, en la calle Arfe.
La tertulia ha querido destacar, además, la trayectoria profesional de la torera madrileña y su vinculación con Sevilla. En 1995, Cristina Sánchez fue proclamada mejor novillera de la temporada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, distinción de la que se cumplen ahora 30 años, un recuerdo muy presente entre los socios que aún continúan formando parte de la entidad.
El acto se celebrará en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, situada en la calle Murillo, 2, y contará con entrada libre hasta completar aforo.
La trayectoria de Cristina Sánchez
Cristina Sánchez, hija del banderillero Antonio Sánchez, creció en un ambiente plenamente taurino y debutó muy joven en los ruedos tras formarse en la Escuela Taurina de Madrid. Fue una de las figuras más destacadas del escalafón novilleril de los años 90, convirtiéndose en la primera mujer en salir a hombros por la Puerta Grande de Las Ventas como novillera en 1995. Tomó la alternativa en 1996 en Nimes, con Curro Romero como padrino, y fue también la primera torera en hacer el paseíllo en la Maestranza y en confirmar la alternativa en Madrid. Tras una trayectoria desarrollada entre España y América, se retiró en 1999 y desde entonces ha permanecido ligada al mundo del toro como comentarista, colaboradora en medios y apoderada taurina.
