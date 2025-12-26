Borja Jiménez presentará su encerrona de Las Ventas en la finca de Sánchez Mejías en Pino Montano

La histórica finca de Sánchez Mejías, ubicada en Pino Montano, acogerá la presentación del cartel de la corrida "In Memoriam" de Las Ventas. El festejo taurino será una gesta en solitario. Borja Jiménez lidiará seis toros de las ganaderías Victoriano del Río-Toros de Cortés y Domingo Hernández, en un acto que celebra tanto la trayectoria taurina como el legado literario de uno de los iconos de la tauromaquia y la cultura española.

El festejo taurino se celebrará el próximo 7 de junio en Madrid y será un homenaje al escritor y torero tras 92 años de su fallecimiento. La presentación oficial del festejo tendrá lugar el 12 de febrero a las 20:15 horas en la histórica finca de Sánchez Mejías, residencia de la familia durante décadas.

La finca de Sánchez Mejías

La propiedad fue primero de Rafael El Gallo, luego de su hermano José –donde entrenó en los años en los que soñaba con ser torero-, y finalmente pasó a manos de Ignacio Sánchez Mejías. Don Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, quiere agradecer la colaboración de la familia de Sánchez Mejías y a Borja Jiménez ante este acto. También estarán presentes los ganaderos.

La finca fue un centro de intensa vida social y cultural. Allí se celebraron tertulias y veladas flamencas que acogieron a miembros de la Generación del 27, así como la famosa fiesta de disfraces que reunió a poetas vanguardistas sevillanos. Fue precisamente gracias a Sánchez Mejías que figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Jorge Guillén encontraron en Sevilla un espacio creativo y de estímulo cultural.

Sánchez Mejías, torero y escritor de la generación del 27

El homenaje en Las Ventas se suma a la memoria de un personaje que trascendió el toreo. Nacido en Sevilla en 1891, Sánchez Mejías fue torero, dramaturgo, escritor, presidente del Real Betis Balompié y mecenas de las artes. Su impulso fue clave para el homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927, acto fundacional de la Generación del 27 y ejemplo de su capacidad de unir la cultura y el toro.

Su muerte, en agosto de 1934 tras una cogida en la plaza de Manzanares, inspiró a Federico García Lorca a escribir el célebre poema “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, considerada una de las elegías más hermosas de la lengua castellana. Desde entonces, su figura ha permanecido viva en la historia literaria y taurina, simbolizando la unión de ambos mundos.

En el actual contexto cultural, la corrida “In Memoriam 2025” adquiere un valor añadido. No se trata solo de un espectáculo taurino, sino de un reconocimiento histórico y literario, que consolida la memoria de Sánchez Mejías como puente entre el arte y la tauromaquia.

En la corrida, la historia, la literatura y el toreo se entrelazan. Borja Jiménez llevará a cabo, de esta forma, un homenaje que Madrid y Las Ventas deben a uno de sus más ilustres hijos, un torero que convirtió su vida en ejemplo de pasión y cultura.