Víctor Puerto se despide de los ruedos esta temporada tras 31 años de alternativa

El matador de toros Víctor Puerto ha anunciado este martes su retirada definitiva del toreo activo al término de la temporada 2026, poniendo así fin a una de las trayectorias más longevas y respetadas de la tauromaquia en la provincia de Ciudad Real. El anuncio se ha producido en una emotiva rueda de prensa celebrada en el Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava.

La despedida del diestro coincide con el XXXI aniversario de su alternativa, un hito que Puerto quiere conmemorar con una gira de despedida compuesta por un número limitado de festejos, cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de agradecer a la afición el respaldo recibido a lo largo de más de tres décadas de carrera.

La intención del torero es despedirse especialmente de las plazas que han marcado su trayectoria, con un protagonismo destacado para la provincia de Ciudad Real, donde forjó su carrera y donde desea centrar su última temporada como profesional. “Todo lo que haga en el año de mi despedida quiero que tenga un significado especial”, ha señalado.

“El toro me lo ha dado todo, y a él le he entregado mi vida entera. Víctor Puerto tomó la alternativa el 9 de abril de 1995 en la Plaza de Toros de Ciudad Real, con Miguel Báez ‘Litri’ como padrino y Jesulín de Ubrique como testigo, lidiando reses de la ganadería de Luis Algarra.

Víctor Puerto en la rueda de prensa celebrada este viernes / El Correo

Tras treinta años de alternativa, siento que el cuerpo y la mente han alcanzado la plenitud, pero es el momento de dejar paso a las nuevas generaciones y retirarme con la dignidad que este traje merece”, ha declarado un emocionado Víctor Puerto. “Ciudad Real es la tierra que me hizo torero y donde quiero basar mi última temporada”, ha añadido.

Una carrera marcada por hitos históricos

La trayectoria del matador quedó grabada en la historia de la tauromaquia desde sus inicios. 1996 fue el año de su consagración, al lograr una gesta histórica al abrir dos veces la Puerta Grande de Las Ventas, lo que lo catapultó de inmediato a la cima del escalafón.

A estos logros se suman tardes memorables en plazas de primera categoría, como su faena antológica en la Real Maestranza de Sevilla ante un toro de Gavira, así como destacadas actuaciones en Bilbao, Pamplona, Santander y otros cosos de referencia.

El torero ha expresado su deseo de que Ciudad Real capital sea el lugar donde poner el broche de oro a su carrera, dentro de una temporada que aspira a convertirse en un homenaje a tres décadas de entrega al toreo. Allí tomó la alternativa y trenzó el paseíllo más de veinte veces alternando con figuras como Enrique Ponce, El Juli, Rivera Ordóñez, Litri, Jesulín de Ubrique, Finito de Córdoba, Morante de la Puebla o José Tomás, además de varias actuaciones como novillero.