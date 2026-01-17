La Puebla del Río abre la temporada taurina en Sevilla con sus tradicionales encierros al compás de Morante

Quedan pocos días para que Sevilla dé el pistoletazo de salida a su temporada taurina y, como ya es tradición en los últimos años, el primer escenario será La Puebla del Río, corazón de las marismas sevillanas y tierra con gran afición taurina. El municipio cigarrero vuelve a situarse en el mapa taurino con la celebración de sus tradicionales encierros, que alcanzan ya su undécima edición.

A unos 20 kilómetros de la capital, la afición se prepara para vivir un fin de semana intenso y singular en una localidad ligada a la figura de Morante de la Puebla. El torero, hijo predilecto del municipio y organizador de estos festejos, lleva años empeñado en mantener viva la afición en su pueblo, apostando de forma decidida por la promoción del toreo entre los más jóvenes trayendo a los mejores novilleros del escalafón.

De hecho, en los últimos días, el propio diestro ha visitado a Mariano del mítico restaurante Donald, ubicado en la calle Canalejas de Sevilla, donde ha dejado a la venta las entradas para los distintos festejos que se celebrarán a partir del viernes 23 de enero, con motivo de las fiestas en honor a San Sebastián. Un gesto que anticipa una notable presencia de aficionados sevillanos en La Puebla del Río durante el fin de semana.

Dónde ver por televisión

Los carteles fueron presentados oficialmente el sábado 10 de enero en La Puebla del Río por el propio Morante, vestido de corto insinuando aún más si cabe su próxima reaparición, junto a la alcaldesa María Dolores Prósper. Como novedad, este año se celebrarán dos novilladas sin picadores y un festejo de recortadores.

El ganador de los dos festejos taurinos tendrá un premio muy valioso, como es torear en las novilladas nocturnas de la Plaza de toros de la Maestranza de Sevilla . Entre los actuantes estarán novilleros de toda España e incluso de Portugal y México, por lo que todos ellos buscarán esa oportunidad en el albero maestrante que les podrá servir de cara a sus incipientes carreras.

Las dos novilladas sin picadores se podrán seguir en directo a través de las cámaras de Canal Sur TV a las 16.00 horas de la tarde.

Estos son los carteles oficiales

El viernes 23 arrancarán los actos con el tradicional chupinazo y un encierro infantil, antes de que por la tarde, a las 16.30 horas, la plaza acoja una exhibición de recortadores de primer nivel con novillos de Fermín Bohórquez. El sábado 24 comenzará con encierro y suelta de vaquillas por la mañana sobre las 12.00. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrará la primera novillada sin picadores.

Sábado 24 de enero. Erales de Garcigrande, Santiago Domecq, Fermín Bohórquez, Hermanos García Jiménez, Juan Manuel Criado, Alcurrucén y David Ribeiro Telles, para los novilleros Armando Rojo, natural de La Puebla del Río; Julio Aparicio, Blas Márquez, Íñigo Norte, Joao Fernándes, Jaime de Pedro e Ignacio Garabay.

Domingo 25 de enero. Novillada sin picadores. Erales de la ganadería portuguesa de Manuel Veiga, para Héctor Nieto, Manuel Real ‘Realito’, Manuel Luque ‘El Exquisito’ —también de La Puebla del Río—, Nacho Sabater, Manuel León, Manuel Domínguez y Jaime Padilla.

La Puebla del Río vuelve así a levantar el telón del año taurino en Sevilla, fiel a una cita que combina tradición, juventud y afición en el arranque de la temporada.