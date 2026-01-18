Oliva Soto y el novillero García Corbacho protagonizan una jornada taurina campera en Hinojos

Oliva Soto y el novillero García Corbacho serán los grandes protagonistas de la jornada taurina campera que se celebrará el próximo 31 de enero en la finca de Lea Vicens, en Hinojos. Una cita pensada especialmente para el público joven y los aficionados que buscan disfrutar de la tauromaquia en un ambiente distendido, de campo y convivencia.

El encuentro, organizado por Appolo Eventos, nace con la vocación de ofrecer una experiencia completa, acercando el mundo del toro desde dentro y en un entorno cercano. A la cita acudirán jóvenes aficionados taurinos, peñas taurinas y profesionales del sector, en una jornada concebida como punto de encuentro para quienes viven la tauromaquia con pasión y cercanía.

El eje central de la jornada será una tienta de tres vacas de la ganadería de Fermín Bohórquez, en la que intervendrán Oliva Soto y García Corbacho, a los que se sumará una sorpresa aún por desvelar, según avanzan desde la organización. Un aliciente añadido que incrementa la expectación de un cartel concebido para el disfrute del aficionado.

Convivencia, música y gastronomía

Más allá del apartado estrictamente taurino, la jornada tendrá un marcado carácter festivo. Los asistentes podrán disfrutar de un servicio de comida con carrillada campera y arroz negro meloso, además de barra libre de cerveza, vino y refrescos, con servicio permanente durante todo el día.

Como broche final, la convivencia se prolongará con una actuación musical del grupo Farejos, que pondrá ritmo y ambiente al cierre de una jornada pensada para compartir afición, música y buen clima hasta la hora del regreso.

Cómo asistir a la jornada taurina

La organización ha dispuesto autobuses desde el Palacio de San Telmo (Sevilla) hasta la finca y vuelta, con salida a las 11:00 horas y regreso previsto a las 19:30 horas, con un total de 140 plazas. Asimismo, se han puesto a la venta 110 entradas sin transporte incluido. Las localidades pueden adquirirse a través del enlace habilitado en Instagram, con precios que oscilan entre 42 euros con autobús y 35 euros sin autobús.

El acceso está prohibido a menores de 18 años y la organización se reserva el derecho de admisión.