Los carteles taurinos de Sevilla se presentarán el 9 de febrero en el Cartuja Center

Ya es oficial. La presentación de los carteles de la temporada taurina de Sevilla 2026 se celebrará el próximo lunes 9 de febrero en el Cartuja Center, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía.

Tal y como avanzó Lances de Futuro, empresa gestora de la Real Maestranza, el objetivo es dotar de mayor categoría y proyección al acto, convirtiéndolo en una gala de gran formato que acerque la tauromaquia a todos los ámbitos de la sociedad. A la cita está prevista la asistencia de numerosos toreros, apoderados, ganaderos y profesionales del mundo del toro.

De este modo, la presentación supondrá un cambio significativo respecto a los últimos años, cuando el acto se celebraba en el Salón de Carteles de la Real Maestranza bajo la organización de Empresa Pagés. Se trata del primer gran giro en la gestión desde que Lances de Futuro asumiera las riendas del coso del Baratillo el pasado mes de enero.

Novedades en el abono maestrante

Con la presentación del abono se despejarán todas las incógnitas sobre las combinaciones de carteles y los toreros que integrarán la temporada sevillana. Cabe recordar que el curso taurino arrancará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, y continuará con tres festejos el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril, para retomar después el ciclo continuado a partir del miércoles 15. Además, las novilladas promocionales de verano pasarán a tener estructura de abono. También se recuperarán las fechas del Corpus Christi, con una corrida de toros, además de algún festejo añadido en el ciclo de Feria de San Miguel.

En el apartado ganadero, ya se ha confirmado la vuelta de La Quinta, el debut de la ganadería de Álvaro Núñez y el regreso de Puerto de San Lorenzo. El elenco mantendrá, en líneas generales, los hierros habituales de las últimas temporadas, incluidos los emblemáticos Miura y Victorino Martín, pilares de la tradición maestrante.